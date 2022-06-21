 Німеччина передала Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2022

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Новини

Німеччина передала Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000

Самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже передано в розпорядження Збройних сил України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Українські артилеристи "зададуть жару на полі бою", пообіцяв він.

Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000

Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000

Україна отримала 155-міліметрові самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) від Німеччини. Про це повідомив у вівторок, 21 червня, міністр оборони України Олексій Резніков.

"Panzerhaubitze 2000 нарешті увійшли до арсеналу 155-мм гаубиць української артилерії. Я ціную всі зусилля моєї колеги, міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), на підтримку України. Наші артилеристи зададуть жару на полі бою!" - написав він у Twitter.

Резніков не уточнив кількість переданих PzH 2000. 11 травня міністерство оборони ФРН повідомляло про початок навчання 18 українських екіпажів, яке мало тривати 40 днів. Перед цим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що після навчання українських солдатів Німеччина та Нідерланди нададуть Україні загалом 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

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Західна артилерія за озброєнні ЗСУ

За даними українського видання Defence Express, Україна вже отримала від західних партнерів понад 160 одиниць артилерійської зброї. Так, Чехія передала 152-мм самохідні артилерійські установки (САУ) ShKH vz. 77 DANA (20 одиниць), Польща - 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" (20) і 155-мм САУ Кrab на гусеничному шасі (18), Естонія - гаубиці Д-30, США, Австралія і Канада - 155-мм гаубиці М777 (загалом понад 100), Італія - гаубиці FH70 (кількість невідома), Франція - САУ Caesar (6), Норвегія - 155-мм САУ М109А3 (22). Також очікується передача Словаччиною 155-мм САУ Zuzana 2 на колісному шасі (8). 

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12 червня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний попросив голову Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі допомогти в отриманні у стислі терміни додаткової кількості 155-мм артсистем.

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