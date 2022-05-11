У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000

Українські військові в Німеччині почали тренування на 155-міліметрових самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze (PzH) 2000. Про це повідомило міністерство оборони ФРН у середу, 11 травня.

"Сьогодні розпочалося навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000 - одній з найсучасніших артилерійських систем. Важливо те, що це є чітким проявом нашої солідарності. Однак Німеччина не стає учасником війни через навчання чи постачання (зброї - Ред.)", - йдеться у повідомленні в Twitter. Німеччина спільно з Нідерландами планує навчити користуватися гаубицями 18 українських екіпажів.

Як повідомляє агенція AFP з посиланням на речника міноборони ФРН, відповідний курс навчання українські військові починають в артилерійському училищі Бундесверу в Ідар-Оберштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Повідомляється, що українські артилеристи та техперсонал прибули туди ще напередодні, а вишкіл триватиме не більше 40 днів, залежно від рівня обізнаності українців.

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За даними газети Bild, навчання починається для сорока українських військових. Водночас агентство dpa з посиланням на джерела в уряді повідомляє про навчання близько 60 службовців.

Озброєння для України

10 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що після навчання українських солдатів Німеччина та Нідерланди нададуть Україні загалом 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

Крім того, Німеччина планує поставити Україні зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання снарядів до них, додала Бербок.

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Загалом, за словами міністерки, Німеччина вже поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та "Стріла", 16 мільйонів снарядів, а також інші засоби, зокрема, медичні препарати.