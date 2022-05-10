Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Німеччина наполягає на повному членстві України в Європейському Союзі. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві у вівторок, 10 травня.

"Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що наразі не момент для того, щоб розглядати параграфи (договорів ЄС. - Ред.). Наразі настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром", - цитує Бербок агенція "Інтерфакс-Україна".

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Бербок висловила впевненість, що Україні нададуть чіткий статус кандидата в члени ЄС, а в ході подальшого процесу прийняття Києва до союзу не має бути "будь-яких порожніх обіцянок".

Зброя для України

Також Німеччина працює з німецькими підприємствами над тим, щоб "Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів", зазначила глава МЗС ФРН. Крім того, за словами Бербок, за декілька днів українських солдатів почнуть навчати користуватися пересувними гаубицями.

Після навчання солдатів Німеччина та Нідерланди нададуть Україні загалом 12 гаубиць Panzerhaubitzen 2000, повідомила Бербок. "Ми організовуватимемо все, щоб Нідерланди та Німеччина могли надати 12 гаубиць. Сім ми вже пообіцяли. І це постачання буде завершено якраз тоді, коли солдати пройдуть навчання та зможуть одразу їх використовувати", - сказала вона.

Крім того, Німеччина поставить Україні зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання снарядів до них, додала Бербок.

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Загалом, за її словами, Німеччина вже поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та "Стріла", 16 мільйонів снарядів, а також інші засоби, зокрема, медичні препарати.

Допомога ФРН у розмінуванні та розслідуванні злочинів

Бербок пообіцяла допомогу Україні і у розмінуванні. "Йдеться не лише про воєнне розмінування, де ми вам допомагатимемо. Йдеться також і про розмінування в містах, селах, і робити це разом для того, щоб люди змогли повернутися додому", - сказала глава МЗС ФРН.

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Крім цього, Німеччина надасть персонал для розслідування злочинів російських військ в Україні, додала Бербок. "Ніколи знову означає також, що ми стоїмо на боці України, що ми ніколи більше не допустимо безкарності щодо росіян, які здійснили злочини, вбивць та ґвалтівників. Ми також проводитимемо переслідування міжнародним трибуналом і надамо свій німецький персонал для розслідування цих справ", - сказала вона.

Міністерка зазначила, що відвідала Бучу та Ірпінь разом із генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою, і зрозуміла, наскільки важливим є це розслідування з боку міжнародної спільноти. "Це жахливі зображення вбитих жінок і чоловіків, дітей у німецьких газетах. Але зовсім інше - побути на місці та побачити, де поховані ці люди нарешті, після того, як багато днів лежали просто на вулиці", - наголосила Бербок, додавши, що Німеччина допоможе Офісу генпрокурора України у розслідуванні сексуальних злочинів.

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