Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе "десятиліття"

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в Європейському парламенті у понеділок, 9 травня, заявив, що нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть. "Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявив Макрон, цитує агенція AFP.

У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС для "співробітництва у сфері безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури та пересуванні людей".

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Уникнути "приниження" Росії

Також Макрон застеріг від "приниження Росії" при можливих мирних переговорах, маючи на увазі Версальський договір, підписаний після завершення Першої світової війни, який історики розцінюють як приниження для Німеччини. Європа має зробити все, щоб "Україна збереглася і Росія її не привласнила", зазначив президент Франції, закликавши "працювати заради миру".

Канцлер ФРН привітав ідею створити клуб союзних країн довкола ЄС

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав пропозицію Макрона створити широкий клуб союзних країн довкола ЄС, які б не були його членами, включаючи Україну та Великобританію. "Я однозначно хочу сказати, що це є дуже цікавою пропозицією", - сказав Шольц у понеділок, 9 травня, журналістам, додавши, що він є "дуже задоволений цією пропозицією, яку ми обговорюємо разом".

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Однак канцлер ФРН проти того, щоб таким чином вступ до ЄС Західних Балкан гальмувався, пише Reuters.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Україна має отримати першу відповідь про свою заявку на вступ до блоку у червні. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

Україна подала заявку до Євросоюзу 28 лютого, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії. Також після України це зробили Молдова і Грузія.

Нині офіційними кандидатами на членство в ЄС є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія та Туреччина. Проте переговори про вступ зайшли в глухий кут або затяглися на роки.