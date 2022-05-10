Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Після повернення з України голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) висловилася за вступ України до ЄС уже в найближчому майбутньому. Увечері в понеділок, 9 травня, в ефірі суспільно-правового телеканалу ZDF Бас сказала, що на відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, вона сподівається, "що це не займе десятиліття".

Звісно, інші країни також чекали на членство в Європейському Союзі, але процедури та графіки мають бути прискорені, щоби з'явилася "реальна перспектива" вступу до спільноти, заявила політикиня. "Це дуже-дуже важливо для України, щоб вона отримала дорожню карту, графік (вступу до ЄС. - Ред.)", - наголосила вона. Це потрібно для того, щоб Україна знала, коли й які критерії їй потрібно виконати, пояснила поілтикиня.

Читайте також: Розгляд заявки України на вступ до ЄС: які подальші кроки

У неділю, 8 травня, Бас перебувала з візитом в Україні. У коментарі німецькому телеканалу RTL після повернення з України голова Бундестагу розповіла, що український президент Володимир Зеленський дав їй зрозуміти, що волів би прискореного процесу вступу України до ЄС.

Напередодні керівництво Єврокомісії повідомило про плани вже у червні оприлюднити свою офіційну оцінку щодо можливості надання Україні статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС. Утім, позитивне рішення щодо цього все одно вимагатиме схвалення всіх країн-членів ЄС.

Читайте також: Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?