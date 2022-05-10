 Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2022

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Новини

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.

Голова Бундестагу Бербель Бас

Голова Бундестагу Бербель Бас (архівне фото)

Після повернення з України голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) висловилася за вступ України до ЄС уже в найближчому майбутньому. Увечері в понеділок, 9 травня, в ефірі суспільно-правового телеканалу ZDF Бас сказала, що на відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, вона сподівається, "що це не займе десятиліття".

Звісно, інші країни також чекали на членство в Європейському Союзі, але процедури та графіки мають бути прискорені, щоби з'явилася "реальна перспектива" вступу до спільноти, заявила політикиня. "Це дуже-дуже важливо для України, щоб вона отримала дорожню карту, графік (вступу до ЄС. - Ред.)", - наголосила вона. Це потрібно для того, щоб Україна знала, коли й які критерії їй потрібно виконати, пояснила поілтикиня.

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У неділю, 8 травня, Бас перебувала з візитом в Україні. У коментарі німецькому телеканалу RTL після повернення з України голова Бундестагу розповіла, що український президент Володимир Зеленський дав їй зрозуміти, що волів би прискореного процесу вступу України до ЄС.

Напередодні керівництво Єврокомісії повідомило про плани  вже у червні оприлюднити свою офіційну оцінку щодо можливості надання Україні статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС. Утім, позитивне рішення щодо цього все одно вимагатиме схвалення всіх країн-членів ЄС. 

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