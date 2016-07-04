ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

На тлі війни Росії проти Україну Німеччина та Австрія мають намір прискорити процес вступу країн Західних Балкан до Європейського Союзу. "Будь-яке подальше зволікання робить Західні Балкани вразливими", - наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 31 березня, на зустрічі зі своїм австрійським колегою Карлом Негаммером (Karl Nehammer). "Нам потрібні не тільки слова про можливі європейські перспективи - тепер нам потрібні й дії", - зазначив, своєю чергою, глава австрійського уряду.

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Чотири країни Західних Балкан - Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія - мають статус кандидатів на вступ до Євросоюзу. Боснія та Герцеговина, а також Косово поки що розглядаються як "потенційні" кандидати і мають лише віддалені перспективи можливого приєднання до спільноти. Переговори про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії мали розпочатися вже давно, проте неодноразово зривалися через опір різних європейських країн.

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Шольц, як і його попередниця на посаді канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), яка виступала за розширення Євросоюзу на Західні Балкани, закликав нарешті розпочати переговори з Албанією та Північною Македонією. "Ми також маємо просувати інституційні реформи в ЄС, щоб зробити нас здатними до розширення", - додав Шольц.

Канцлер Австрії Негаммер зі свого боку вказав на "значні зони впливу РФ" на Західних Балканах. З міркувань "геостратегічних інтересів", важливо, "щоб ми почали діяти та пропонували жителям цих країн плідні перспективи", додав він. "Очевидне визнання того, що Західні Балкани є частиною Європи, має бути наразі реалізовано і на практиці", - наголосив Негаммер.