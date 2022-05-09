Конгрес США готується надати Україні ще 40 мільярдів доларів допомоги - ЗМІ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні 9 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 10 травня (час київський).

++01.55++

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 9 травня від російських обстрілів поранення дістали шість мирних мешканців Донеччини.

Тим часом українські військові на Донбасі відбили за добу 15 атак російської армії. Як стверджує угруповання Об'єднаних сил, вони знищили один російський зенітно-ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки, три автомобілі, а також збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Читайте також: Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні

Захід про промову Путіна на параді 9 травня

++01.32++

Усунення президента Росії Володимира Путіна від влади є єдиним способом захистити Захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Москви, заявив в інтерв'ю агентству Associated Press міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс.

Путін на параді 9 травня

За його словами, промова Путіна до Дня Перемоги була "невиразною", а "похмурі обличчя" генералів засвідчили провал у війні проти України, втім "поранений Путін може бути ще більш небезпечним і єдиний спосіб усунути загрозу - це усунути його". Ландсбергіс закликав США і НАТО до більш жорсткої позиції щодо РФ.

26 березня після зустрічі з українськими біженцями в Польщі президент США Джо Байден сказав про Путіна: "Хай Бог милує, цей чоловік не може лишатися при владі!". Втім згодом Білий дім запевнив, що президент США не закликав таким чином до зміни кремлівського режиму.

++01.15++

У Білому домі назвали промову президента РФ Володимира Путіна на військовому параді в Москві до Дня перемоги 9 травня "переглядом історії".

Речниця адміністрації президента США Джен Псакі сказала, що промова Путіна була "переписуванням історії, яке набуло форми дезінформації". Слова російського президента про те, що "західна агресія призвела до війни в Україні" вона назвала "завідомо абсурдними", передає Reuters.

Читайте також: Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: "Це війна проти мирного населення"

Конгрес США може дати Україні ще 40 мільярдів доларів - ЗМІ

++00.58++

Демократи в Конгресі США хочуть надати Україні 39,8 мільярдів доларів додаткової допомоги, попри те, що президент США Джо Байден запросив 33 мільярди. Вони готові додати ще по 3,4 мільярда доларів на військову та гуманітарну допомогу Києву, повідомляють західні агенції з посиланням на обізнані джерела. За їхніми даними, Палата представників (нижня палата парламенту) може проголосувати за пропозицію вже у вівторок.

Читайте також: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Відеозвернення Зеленського за підсумком 75-го дня війни в Україні

++00.36++

Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 75-го дня війни в Україні, розв'язаної проти неї Росією, подякував генеральній секретарці Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич за візит до Києва саме 9 травня.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі Зеленський також подякував їй за те, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за її дії в Україні.

Сторони обговорили шляхи моніторингу Радою Європи ситуації в Україні. "Усі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України мають фіксуватися й надалі - каратися", - наголосив Зеленський. Він також закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоби зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців з території РФ.

Читайте також: Росія залишила Раду Європи після 26 років членства

++00.22++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 75-го дня війни наголосив, що попри присутність в Одесі 9 травня президента Європейської ради Шарля Мішеля, РФ завдала ракетного удару по місту. "Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що би не говорили у Москві", - сказав він.

Зеленський також зауважив, що вперше з часів Другої світової війни в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту та портової роботи. "Без нашого аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною. Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи та голоду в країнах Африки, країнах Азії", - сказав він. За його словами, такий прямий наслідок російської агресії можна подолати тільки спільно шляхом тиску на Росію - "через дієве примушування до того, щоби вона зупинила цю ганебну війну".

Читайте також: Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Окупований Херсон покинула половина мешканців - ОВА

++00.05++

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута стверджує, що, попри відсутність офіційних "зелених коридорів", окуповану військами РФ територію Херсонщини покинув кожен п'ятий мешканець, а сам Херсон - майже половина жителів. "За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45 відсотків людей, з області - кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра", - сказав він в інтерв'ю державному інформаційному агентству "Укрінформ". За його словами, більшість евакуювалася в Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.

Читайте також: Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу