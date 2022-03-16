Росія залишила Раду Європи після 26 років членства

Росію остаточно виключили з Ради Європи після її 26-річної присутності у складі органу. Рішення було ухвалили одностайно в середу, 16 березня. Процес виключення було ініційовано на початку цього тижня, 15 березня, коли Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала виключити Росію зі складу організації через військове вторгнення в Україну.

Одним з наслідків цього рішення стане неможливість російських громадян звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав це рішення, написавши у "Twitter", що "Росії немає місця в європейських органах, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України й вчиняє численні військові злочини".





Натомість глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія у будь-якому разі залишила б Раду Європи. За його словами, за останні роки риторика організації начебто ставала "дедалі більш русофобською" та "визначалася однобічними інтересами Заходу.

Рада Європи є провідною організацією у сфері захисну прав людини на континенті. До неї входить загалом 47 країн, зокрема й Україна. Припинення членства Росії в організації вважається історичною подією.

Читайте також: Єврокомісія: Вбивства цивільних та журналістів в Україні не залишаться безкарними

