 Єврокомісія: Вбивства цивільних та журналістів в Україні не залишаться безкарними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

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Новини

Єврокомісія: Вбивства цивільних та журналістів в Україні не залишаться безкарними

Після вбивства ірландсько-британського оператора, американського журналіста та української журналістки Єврокомісія засудила злочини проти цивільних та запевнила, що вони не залишаться без покарання.

Прапори ЄС та України

Прапори ЄС та України

Європейська комісія засуджує вбивства журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України, а також цивільних людей. Відповідну заяву зробив у середу, 16 березня, представник Єврокомісії Ерік Мамер у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна". Як зазначив Мамер, ці злочини не залишаться безкарними. Він розповів, що комісія на засідання обговорювала ситуацію в Україні, потреби української сторони та реакцію на них комісії.

"У цьому контексті дозвольте мені ще раз засудити у найрішучіший спосіб атаки на цивільних, які відбуваються на щоденній основі, зокрема вбивства журналіста Fox News П'єра Закревського та Олександри Кувшинової вчора, буквально наступного дня після вбивства американського журналіста Брента Рено. Це злочини, які не можуть і не залишатимуться непокараними", - заявив він.

Оператор американського телеканалу FOX NEWS П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули 15 березня в селі Горенка внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових. Напередодні, 14 березня, поблизу Ірпеня російські військові розстріляли американського журналіста Брента Рено, який працював над проєктом про біженців для видання Time.

Дивитись відео 25:49

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    Війна в Україні - 15.03.2022

    Рятувальники гасять пожежу після обстрілу в житловому будинку в Києві, 15 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

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    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Київ

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Харків

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Маріуполь

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Палають обстріляні житлові будинки у Маріуполі, 14 березня. За даними міської влади, у місті вже загинули більше двох тисяч мирних жителів.

  • Донецьк

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Фотографія з Донецька. РФ заявила, що 14 березня тут вдарила українська ракета і загинули 20 людей. За даними ж українського міноборони, ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, була російською.

  • Телебачення РФ

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Лубни

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Плакат в Лубнах Полтавської області

  • Львів, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Швачки в майстерні у Львові перейшли на виготовлення українських прапорів і сумок для наборів надання першої медичної допомоги.

  • Медика, 14 березня

    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Медика

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Ще одна світлина з польського села Медика. За даними ООН, майже половина українських біженців - діти.

  • Брюссель

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Українські біженці у Брюсселі, 14 березня.

  • Сирет

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Автобус на українсько-румунському кордоні. "В середньому за останні 20 днів в Україні ставали біженцями понад 70 тисяч дітей на день", - заявив представник Міжнародної організації з міграції Пол Діллон.

  • Сукня у кольорах українського прапора

    Війна в Україні - 15.03.2022

    Берлінський тиждень моди, 15 березня. На подіумі - колекція німецької дизайнерки Ані Гокель. Сукню у кольорах українського прапора демонструє українська танцівниця Наталія Овчарова, котра стала біженкою війни.

    Автор: Микола Пермяков


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