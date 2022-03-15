Єврокомісія: Вбивства цивільних та журналістів в Україні не залишаться безкарними

Європейська комісія засуджує вбивства журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України, а також цивільних людей. Відповідну заяву зробив у середу, 16 березня, представник Єврокомісії Ерік Мамер у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна". Як зазначив Мамер, ці злочини не залишаться безкарними. Він розповів, що комісія на засідання обговорювала ситуацію в Україні, потреби української сторони та реакцію на них комісії.

"У цьому контексті дозвольте мені ще раз засудити у найрішучіший спосіб атаки на цивільних, які відбуваються на щоденній основі, зокрема вбивства журналіста Fox News П'єра Закревського та Олександри Кувшинової вчора, буквально наступного дня після вбивства американського журналіста Брента Рено. Це злочини, які не можуть і не залишатимуться непокараними", - заявив він.

Оператор американського телеканалу FOX NEWS П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули 15 березня в селі Горенка внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових. Напередодні, 14 березня, поблизу Ірпеня російські військові розстріляли американського журналіста Брента Рено, який працював над проєктом про біженців для видання Time.

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