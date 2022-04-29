Великобританія допоможе розслідувати звірства РФ в Україні

Великобританія направить групу експертів з воєнних злочинів для підтримки України у розслідуванні звірств армії Росії, повідомила у п'ятницю, 29 квітня, міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс. Вони прибудуть до України у травні та працюватимуть у співпраці з фахівцями Міжнародного кримінального суду (МКС), які розслідують воєнні злочини армії РФ в Україні, повідомляє AFP.

"Росія принесла в Україну варварство і здійснила мерзенні звірства, зокрема щодо жінок. Британський досвід допоможе розкрити правду і притягнути путінський режим до відповідальності за свої дії. Справедливість переможе", - сказала Трасс, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду у п'ятницю.

За її словами, Лондон також планує за допомогою даних британської розвідки "показати зв'язок між тим, що відбувається на передовій, та російською владою, оскільки важливо, щоб усіх у цьому ланцюгу командування було притягнуто до відповідальності".

Група фахівців допомагатиме українському уряду та слідчим МКС у збиранні доказів та судовому переслідуванні за воєнні злочини і включатиме експертів із сексуального насильства в умовах конфлікту.

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Головний прокурор МКС Карім Хан раніше у квітні відвідав Україну, зокрема, він побував у Бучі на Київщині, де російські окупанти проявили особливі звірства щодо мирного населення. Тоді він повідомив, що криміналісти МКС працюватимуть у Бучі для документування злочинів, додавши при цьому, що уся Україна є "місцем злочину".

Раніше в уряді Нідерландів повідомили, що спрямують до України 30 своїх фахівців для розслідування воєнних злочинів російських солдатів.

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