Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі

18 квітня Володимир Путін присвоїв 64-й окремій мотострілецькій бригаді збройних сил РФ почесне звання "гвардійської". Як ідеться у наказі, "особовий склад бригади проявив масовий героїзм, відвагу, стійкість та мужність у бойових діях із захисту вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Як стало відомо, востаннє перед нагородженням "масовий героїзм, відвагу, стійкість і мужність" новоявлені гвардійці проявили у Бучі, котра стала символом убивств, зґвалтувань, мародерства та інших можливих воєнних злочинів, скоєних на території України армією Росії. Незважаючи на те, що крім 64-ї бригади у Бучі були й інші підрозділи російської армії, медійну славу здобула саме вона завдяки даним української розвідки. І тому її заохочення видається символічним і навіть демонстративним.

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Заохочення жорстокості

Від самого початку війна в Україні вразила спостерігачів жорстокістю та варварством, яких Європа не бачила понад 70 років. Віроломний напад, обстріл мирних міст, людиноненависницька пропаганда, воєнні злочини - хто міг повірити ще недавно, що все це можливо в ХХІ столітті?

Здавалося б, навчене досвідом ХХ століття людство виробило норми, покликані у будь-якій ситуації захищати мирне населення. Але виявилося, що армія Росії, держави-члена Ради Безпеки ООН, із цими нормами зовсім не знайома, як незнайомі її солдати та офіцери з поняттям "злочинний наказ".

Федір Крашенінніков

За минулі два місяці керівництво Росії не тільки не визнало жодного зафіксованого міжнародною пресою, медиками та криміналістами злочину, вчиненого російською армією в Україні, а й не висловило готовності до їхнього розслідування. Усі вони незмінно оголошуються російським керівництвом провокаціями українців.

В умовах війни важко очікувати від керівництва будь-якої армії публічного визнання злочинів своїх солдатів. Але після того, як трагедія Бучі прогриміла на весь світ, з'явилася надія, що буде проведено якесь внутрішнє розслідування і подібна поведінка щодо мирних громадян буде засуджена або хоча б не заохочуватиметься.

Ці надії, якщо вони взагалі в когось були, виявилися марними. Рішення Путіна присвоїти почесне звання тим, хто підозрюється в участі у різанині в Бучі, позбавляє сенсу будь-які розмірковування про те, що злочини російської армії в Україні пояснюються неадекватністю їхніх безпосередніх виконавців. Тепер очевидно, що керівництво Росії та особисто Володимир Путін не лише не засуджує, а й вітає жорстоке ставлення окупантів до мирних жителів. Можливо, їм здається, що розправи, грабування та знущання мають нагнати на українців жах та схилити їх до припинення опору. Втім, у заохоченні злочинів можна побачити й інші резони.

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Плювок в обличчя Заходу

Путін любить нагороджувати тих, кого преса і громадськість, що критикує його, називає організатором або співучасником якогось гучного злочину, і вже не раз робив це. Найхарактерніший випадок - нагородження Сулеймана Геремєєва медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною" у п'яту річницю вбивства Бориса Нємцова, в причетності до якого він і підозрювався. Швидше за все, це цілком осмислене рішення Путіна показати і своїм, і чужим, що він завжди на боці тих, хто виконує його накази. І чим більше обурюється Захід, тим із більшим задоволенням Путін демонструє йому свою готовність і далі зневажати все те, чим там найбільше дорожать - ті самі загальнолюдські цінності, про які у путінській Росії прийнято говорити з неприхованою зневагою.

У якомусь сенсі вся ця війна - криваве і страшне "свято непослуху" Володимира Путіна, який нарешті дозволив собі і всім тим, хто готовий йти за ним, все, що у сучасному світі засуджується, критикується чи забороняється. І в цій логіці заохочення підозрюваних у причетності до злочинів у Бучі - це ще й черговий плювок Путіна в обличчя західній громадській думці та всій сучасній цивілізації.

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Гвардія Путіна

Публічно відзначаючи особливою увагою тих, кого весь світ підозрює у нелюдській жорстокості, Путін провокує повторення таких епізодів, демонструючи і армії, і російському суспільству, і українцям, і всьому світу: з боку керівництва Росії вбивць, ґвалтівників, мародерів у погонах чекає тільки підтримка, і стримувати себе не треба - ні рядовим, ні генералам, ні пропагандистам, що підбурюють їх на "подвиги".

Путіна зовсім не турбує, що згодом вбивці та мародери повернуться до міст Росії та застосовуватимуть отримані в Україні навички. Навпаки, ветерани війни в Україні, всі ці "гвардійці" з Бучі стануть ще однією опорою його влади. Знаючи, що в усьому світі їх вважають злочинцями, вони будуть зацікавлені у збереженні путінського режиму за будь-яку ціну. Можливо, у цьому головний внутрішньополітичний сенс всього, що відбувається, - не лише розправитися з Україною та демонстративно розтоптати всі цінності сучасної цивілізації, а й помазати кров'ю українців якнайбільше росіян, щоб усі вони стояли на сторожі режиму Путіна, альтернативою якому буде покарання для них.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

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