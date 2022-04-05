NYT: Тіла на вулицях Бучі з'явилися під час перебування там військ РФ

Трупи мирних жителів, ймовірно, перебували на вулицях передмістя Києва Бучі вже у середині березня, тобто до виведення з міста військових Росії. Такого висновку дійшли журналісти американського видання The New York Times, коли проаналізували відео та супутникові знімки вулиць міста за цей період. Їхнє розслідування опубліковане увечері в понеділок, 4 квітня.

Раніше у цей день МЗС Росії спростувало звинувачення української сторони в причетності збройних сил РФ до масових вбивств мирних жителів у Бучі. Там заявили, що "тоді, коли місто перебувало під контролем російських військових, жоден його мешканець не постраждав від будь-якого насильства".

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Порівняння супутникових знімків та відео з вулиць Бучі

Одне з відео, проаналізоване The New York Times, було зняте членом місцевої ради 2 квітня. На цьому відео показано безліч тіл, що лежать на вулиці Яблонській. На супутникових знімках, наданих NYT компанією Maxar Technologies, видно, що щонайменше 11 з цих тіл перебували на вулицях вже з 11 березня - тобто дня, коли російська сторона, за власними даними, взяла місто, пише видання.

Щоб встановити дату появи тіл на вулицях, журналісти порівняли зображення вулиць у різні дні. Вони з'ясували, що "низка темних об'єктів, що нагадують за розміром людські тіла", з'явилися на вул. Яблонській у Бучі в період між 9 та 11 березня. При цьому знімки від 2 квітня підтверджують, що вони лежали в такому ж положенні, в якому їх виявила українська армія, яка увійшла до міста, зазначає видання.

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Проаналізувавши ще одне відео із зображенням трьох тіл на вулиці Яблонській та супутникові знімки, розслідувачі доходять висновку, що ці тіла з'явилися на вулиці у період між 20 та 21 березня, тобто коли місто ще знаходилося у владі російських військових.

Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах у Бучі

Тим часом Слідчий комітет РФ у зв'язку з появою в ряді західних ЗМІ інформації про масове вбивство мирних жителів у Бучі ЗС РФ розпочав розслідування кримінальної справи за статтею про публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про збройні сили Росії. У Міноборони РФ вважають інформацію про причетність російських військових до цих злочинів фейком, а справжніми винними у вбивствах цивільних осіб – "українських націоналістів".

3 квітня Великобританія, що головує в Раді безпеки ООН, відмовилася задовольнити вимогу Росії про скликання засідання цього органу для обговорення "вопиючої провокації українських радикалів" у Бучі. Наступного дня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва повторно вимагатиме проведення такого розслідування.

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