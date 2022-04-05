 NYT: Тіла на вулицях Бучі з′явилися під час перебування там військ РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

NYT: Тіла на вулицях Бучі з'явилися під час перебування там військ РФ

Видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки і виснувало, що трупи мирних мешканців на вулицях Бучі з'явилися у середині березня.

Буча. 3 квітня 2022 року

Буча. 3 квітня 2022 року

Трупи мирних жителів, ймовірно, перебували на вулицях передмістя Києва Бучі вже у середині березня, тобто до виведення з міста військових Росії. Такого висновку дійшли журналісти американського видання The New York Times, коли проаналізували відео та супутникові знімки вулиць міста за цей період. Їхнє розслідування опубліковане увечері в понеділок, 4 квітня.

Раніше у цей день МЗС Росії спростувало звинувачення української сторони в причетності збройних сил РФ до масових вбивств мирних жителів у Бучі. Там заявили, що "тоді, коли місто перебувало під контролем російських військових, жоден його мешканець не постраждав від будь-якого насильства".

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Порівняння супутникових знімків та відео з вулиць Бучі

Одне з відео, проаналізоване The New York Times, було зняте членом місцевої ради 2 квітня. На цьому відео показано безліч тіл, що лежать на вулиці Яблонській. На супутникових знімках, наданих NYT компанією Maxar Technologies, видно, що щонайменше 11 з цих тіл перебували на вулицях вже з 11 березня - тобто дня, коли російська сторона, за власними даними, взяла місто, пише видання.

Щоб встановити дату появи тіл на вулицях, журналісти порівняли зображення вулиць у різні дні. Вони з'ясували, що "низка темних об'єктів, що нагадують за розміром людські тіла", з'явилися на вул. Яблонській у Бучі в період між 9 та 11 березня. При цьому знімки від 2 квітня підтверджують, що вони лежали в такому ж положенні, в якому їх виявила українська армія, яка увійшла до міста, зазначає видання.

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Проаналізувавши ще одне відео із зображенням трьох тіл на вулиці Яблонській та супутникові знімки, розслідувачі доходять висновку, що ці тіла з'явилися на вулиці у період між 20 та 21 березня, тобто коли місто ще знаходилося у владі російських військових.

Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах у Бучі

Тим часом Слідчий комітет РФ у зв'язку з появою в ряді західних ЗМІ інформації про масове вбивство мирних жителів у Бучі ЗС РФ розпочав розслідування кримінальної справи за статтею про публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про збройні сили Росії. У Міноборони РФ вважають інформацію про причетність російських військових до цих злочинів фейком, а справжніми винними у вбивствах цивільних осіб – "українських націоналістів".

3 квітня Великобританія, що головує в Раді безпеки ООН, відмовилася задовольнити вимогу Росії про скликання засідання цього органу для обговорення "вопиючої провокації українських радикалів" у Бучі. Наступного дня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва повторно вимагатиме проведення такого розслідування.

Дивитись відео 06:27

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  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

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  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

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