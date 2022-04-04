Німецькі ЗМІ про бійню в Бучі: поворотний момент у сприйнятті війни та Росії

Назва українського міста Буча стала для німецьких ЗМІ символом жорстокості російської агресії проти України, більше того - доказом того, що Володимир Путін веде у сусідній країні війну на знищення. Багато коментаторів дедалі більше наполегливо вимагають тепер запровадження енергетичного ембарго проти Росії.

Поворотний момент у війні Росії проти України

"Бувають моменти, коли все змінюється. Моменти, коли щось стає очевидним і повернення до стану "до цього" вже виключено, - йдеться в коментарі онлайн-порталу політичного тижневика Der Spiegel. - Нелюдства, подібні до тих, що коїлися в Бучі, траплялися раніше і в інших місцях. Путін, наприклад, лютував у Чечні, були бомбардування сирійських лікарень, Маріуполь беруть змором. Так складається загальна картина. Але в Бучі ця жорстокість проявилася тепер з особливою очевидністю, а тому спричинила перелом у сприйнятті". А це, у свою чергу, може призвести до чергового повороту у політиці Німеччини, вважає Der Spiegel.

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"Якщо виявиться правдою хоча б частина того, про що повідомляє український уряд, що задокументували організації правозахисників і що видно на багатьох жахливих знімках із Бучі, це означатиме, що війна російського президента вийшла на новий рівень жахіть. Розстріл цивільного населення, вбиті жінки та діти - ці злочини, які явно вчинені російськими військовими, матимуть і політичні наслідки", - переконана економічна газета Handelsblatt.

Коментатор видання порівнює українську Бучу з в'єтнамським селом Май Лай (Согнмі), де армія США в березні 1968 року вчинила масове вбивство цивільного населення. "Буча, ставши для Росії її "Май Лай", ще раз змінить погляд на війну в Україні. На тлі цих шокуючих кадрів питання про те, чи втратить Німеччина при запровадженні ембарго на постачання енергії з путінської гарматної держави цілих шість процентних пунктів економічного зростання або лише три, стає якось дуже дрібним і незначним, боляче усвідомлювати, що держава, яка пишається своєю моральною установкою "Ніколи більше Освенцима!", щодня перераховує терористичному режиму по 200 мільйонів євро за нафту, газ і вугілля", - вказує Handelsblatt.

Bild нагадує німцям про історичний урок: "Ніколи більше!"

Подібні порівняння і той самий висновок - у коментарі головного редактора газети Bild Йоганнеса Бойє (Johannes Boie).

"Буча розташована ближче до Берліна, ніж Рим або Майорка. Путінська різанина продовжує наближатися до нас. Жах повернувся до Європи. Не будемо порівнювати, але згадується Сараєво, де загинули тисячі цивільних осіб, або Сребрениця, де боснійсько-сербські загони вбили 8 тисяч мусульман. Згадується і той жах, який свого часу принесла в Європу Німеччина. Ми зробили з цього урок: "Ніколи більше!", - нагадує головний редактор газети Bild.

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"Тепер треба виконати цю обіцянку, - продовжує він. - "Ніколи більше" означає, що треба подивитися на вбитих у Бучі та по всій Україні. А потім зробити все, щоб зупинити Путіна. У тому числі набагато швидше постачати Україні більше зброї. А також відмовитися від газу із Росії".

Росія веде в Україні війну на знищення

Коментар на першій сторінці консервативної газети Frankfurter Allgemeinde Zeitung (FAZ) має заголовок "Війна на знищення".

"Маріуполь, Чернігів, Суми, Харків, Ізюм, Буча. Все довшим стає список міст, що стали символами масових та явно систематичних злочинів російських агресорів проти українського цивільного населення. Ці звірства відображають переконаність російського президента Володимира Путіна у тому, що самостійна Україна не має права на існування, що б не думали про це самі жителі цієї країни. Він веде війну з метою знищити українську державу та зламати її населення. Не можна допустити, щоб вона досягла успіху", - підкреслює Frankfurter Allgemeinde Zeitung.

"На Україну обрушилася не просто військова агресія, а війна на знищення. Російська воєнщина руйнує, підпалює та вбиває скільки хоче", - такого висновку доходить і ліволіберальна Süddeutsche Zeitung.

Видання продовжує: "Так, Володимир Путін - воєнний злочинець, його солдати скоюють воєнні злочини, весь держапарат сприяє цим невимовним звірствам. І що тепер? Нові санкції? Формальне звинувачення перед трибуналом над воєнними злочинцями? Огида і обурення? Якщо хтось думає, що Україна зможе укласти мир із Росією і війна тоді закінчиться, той має чесно зізнатися собі: ніхто в Україні не укладатиме миру, а ці кадри катапультують війну у новий вимір", - вважає Süddeutsche Zeitung.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня. Автор: Микола Пермяков

