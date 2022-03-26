Байден: Треба підготуватися до довготермінової боротьби

Після зустрічі з українськими біженцями в суботу, 26 березня, під час візиту до Польщі президент США Джо Байден виступив із промовою щодо України в Варшаві. На центральній площі польської столиці його зібралися послухати тисячі людей.

Треба готуватися до довготривалої боротьби

Байден сказав: "Світ недосконалий. Є амбіції та апетити деяких людей, які хочуть домінувати над свободою. Сьогодні Росія придушила демократію в себе і намагається зробити це в інших місцях".

Джо Байден у Варшаві

Твердження президента РФ Володимира Путіна про бажання провести так звану "денацифікацію" в Україні президент США назвав "цинічною брехнею". "Він хоче скинути (президента України Володимира - Ред.) Зеленського, який є євреєм і демократично обраним президентом, і дідусь якого боровся проти нацистів", - зауважив Байден. так само "брехнею Росії" президент США назвав твердження Путіна про "розширення НАТО". "Ми ніколи не намагалися подолати Росію", - наголосив він.

Байден сказав, що неодноразово спілкувався з Путіним, і той "не зацікавлений в переговорах". "Ми чітко повинні зрозуміти, що ця боротьба не буде виграна за кілька днів чи місяців. Нам треба підготуватися до довготермінової боротьби", - заявив президент США.

Читайте також: Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

Європа має відмовитись від російського палива

Байден вважає, що війна Росії проти України вже стала стратегічним провалом. "Україна зустрічає брутальні атаки неймовірним спротивом, а НАТО ще більше згуртоване, ніж раніше", - пояснив він. Президент США додав, що запроваджені проти РФ санкції за повномасштабне військове вторгнення в Україну відрізали Росію від глобальної економічної системи та перетворили рубль "на попіл". Також він наголосив, що російська економіка вже "впала на половину", і після того, як була однією з найбільших, "тепер і в двадцятку не увійде".

Байден звернувся до Європи: "Європа повинна припинити свою залежність від російського палива". Він повідомив, що США працюють з партнерами, щоби вирішити це питання. "Ми повинні боротися з корупцією Кремля, щоби дати народу Росії шанс", - додав він.

Читайте також: ЄС домовився зі США про суттєве збільшення поставок скрапленого газу

Байден: Путін не може лишатися при владі

Джо Байден у Варшаві

Президент США наголосив, що за місяць Росію покинули 200 тисяч громадян. Він звернувся до росіян: "Ви - не наші вороги. Я не вірю, що ви готові підтримувати вбивства чи бомбардування пологових будинків, лікарень, шкіл, знищення міст". Байден додав, що, коли половина українських дітей була змушена втекти з країни через загрозу смерті - "це не дії великої держави". "Агресія Путіна відрізала вас від усього світу та перекинула назад до XIX століття. Ви не хочете такого майбутнього для своїх дітей. Путін може закінчити війну", - сказав він.

Байден зауважив, що історія свідчить про те, що після тайтемніших часів приходить процвітання. "Українці показують, що сила багатьох людей міцніша за силу одного диктатора. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, ніколи не подолає любов людей до свободи", - наголосив він. Свій виступ президент США закінчив такими словами: "Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Хай Бог милує, цей чоловік не може лишатися при владі".

Читайте також: США і ЄС підтримують збирання доказів воєнних злочинів Росії