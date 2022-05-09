Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину 9 травня.

На цій сторінці DW стежила за новинами другої половини понеділка, 9 травня (час київський).

Читайте про події в Україні 10 травня за посиланням.

++23.40++

Близько одинадцятої години вечора понеділка "Суспільне" з посиланням на оперативне командування "Південь" повідомило про нову ракетну атаку по Одесі. Офіційно подробиць поки немає.

++23.20++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі в Берліні закликали вжити конкретних кроків до припинення вогню в Україні. "Ми хочемо досягти припинення вогню якомога швидше", - цитує Макрона агенція dpa.

Еммануель Макрон та Олаф Шольц у Берліні

На його думку, виступ президента РФ Володимира Путіна на військовому параді в Москві 9 травня з менш жорсткою промовою, ніж очікував Захід, ще не є ознакою деескалації. У свою чергу Шольц наголосив, що на диктовані Росією умови щодо миру, які загрожуватимуть суверенітету та цілісності України, Київ не погодиться.

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++22.59++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз для України. "Дякуємо адміністрації президента США та нашим союзникам за підтримку, яку вони надають нашій країні. Україна обов'язково переможе!", - написав прем'єр у Telegram. За словами Шмигаля, під час Другої світової війни ленд-ліз став одним із головних факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом, і "через 80 років історія повторюється". Український прем'єр наголосив, що програма ленд-лізу для України означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів.

++22.49++

Президент України Володимир Зеленський після підписання президентом США Джо Байденом закону про ленд-ліз подякував йому за підтримку України. "Вдячний президенту США і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому", - написав Зеленський у Twitter.

++22.30++

Президент США Джо Байден підписав закон про постачання озброєнь Україні за програмою ленд-лізу. "Цей закон надає важливу допомогу Україні в боротьбі за демократію, проти цієї брутальної війни (…) Цей крок є витратyим, але ховатися від агресії - ще більш витратно. Подібна програма була останній раз була під час Другої світової війни. Нині Європа потребує ще більше нашої допомоги", - сказав Байден перед підписанням документа.

Таким чином Сполучені Штати зможуть упродовж двох років постачати зброю та іншу допомогу Києву швидше та без стандартних бюрократичних процедур. Як сказано в документі, президент США може уповноважити уряд надавати у позику або давати в оренду обороннi засоби Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну.

Закон про ленд-ліз 28 квітня підтримала Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів. Сенат США схвалив законопроєкт ще 7 квітня.

++22.20++

Адміністративний суд Берліна дозволив використання українських прапорів та виконання військових пісень під час невеликої акції перед Німецько-російським музеєм у столичному районі Карлсгорст пізно увечері 9 травня. Таким чином її організаторам вдалося успішно опротестувати введену раніше поліцією заборону, повідомила прессекретарка суду. Два дні тому поліція Берліна заборонила приносити українські або російські прапори при відвідуванні 15 меморіальних об'єктів 8 і 9 травня, щоб "запобігти будь-якій конфронтації" на меморіалах, де увічнена пам'ять загиблих російських та українських воїнів. Як заявили в суді, ці обмеження базувалися на досвіді проведення проросійських акцій, але на заході перед Німецько-російським музеєм загрози конфліктів у зв'язку з війною в Україні не існує. Представник суду вказала на малу кількість учасників акції, час проведення наприкінці дня та місце проведення не в центрі міста.

++22.15++

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах туристичної інфраструктури Одеської області, постраждало двоє людей, зруйновано п'ять будівель, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь". "По Одещині завдано чергового ракетного удару. Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п'ять будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали дві особи, яких доставлено в лікарню", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram-каналі у понеділок.

++22.11++

Посольство України в Німеччині повідомило, що в Берліні в понеділок російськомовний громадянин намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці і ведучій українського телеканалу "1+1" Наталі Мосейчук, і закликало поліцію Берліна негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше провести слідство. "Сьогодні, 9 травня, на території меморіального комплексу радянським воїнам у Трептов-парку в Берліні стався інцидент за участю російськомовного громадянина, який намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці українського телеканалу "1+1" Наталі Мосейчук", - йдеться у заяві посольства, оприлюдненій в Facebook в понеділок . Як зазначається, знімальна група готувала на місці сюжет про заходи щодо увічнення пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Як повідомили в пресслужбі телеканалу "1+1", відомо, що напад скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам червоної армії у Трептов-парку, принісши із собою георгіївські стрічки та червоні прапори. У цей час знімальна група "1+1" і ведуча Наталія Мосейчук фіксували порушення на камеру. Учасники акції напали на знімальну групу, вигукуючи заклики до насильства.

++22.00++

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) заявила в понеділок про досягнення прогресу в переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з питань санкцій проти РФ і енергетичної безпеки у ЄС. "Обговорення цього вечора з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогло прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота", - написала фон дер Ляйєн у Twitter. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна застосує право вето щодо пропозиції запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту.

++21.40++

У Вашингтоні підтверджують факти примусового вивезення до РФ українців з окупованих російськими військами територій України. Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у понеділок назвав ці факти "обурливими", повідомляє Reuters.

++21.32++

Президент Франції Еммануель Макрон не бачить жодного прогресу у напрямку завершення війни Росії проти України. "Ми хочемо досягти припинення вогню якнайшвидше", - заявив він під час візиту до Берліна у понеділок. Лише так, на його думку, можна досягти прогресу у мирних переговорах і у підсумку домогтися виведення російських військ з України. "Ці переговори, після припинення вогню, є єдиним, що дозволить відновити мир", - переконаний французький президент, цитує dpa. Натомість канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив на важливості деескалації, а також відкинув можливість того, що Україна прийме неприйнятні для неї умови миру, "продиктовані" Росією.

УВКПЛ: 3381 вбитий цивільний в Україні

++21.26++

З початку російського військового вторгнення в Україну по 8 травня вбито 3381 мирного жителя, зокрема, 235 дітей. Поранення за цей період отримали 3680 цивільних осіб, із них 346 неповнолітніх, повідомило у понеділок Управління верховного комісара ООН з прав людини. "Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, у тому числі обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів", - йдеться у заяві УВКПЛ. У документі при цьому наголошується, що фактичні цифри значно вищі, оскільки підрахунок постраждалих ускладнено у районах інтенсивних бойових дій.

++20.58++

Найбільша активність російських підрозділів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. При цьому на Слобожанському напрямку росіяни не ведуть наступ, а обороняються та зосередили основні зусилля на те, щоб не допустити просування ЗСУ до кордону, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook. Крім того, "зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України". Одночасно у ВСУ повідомили про бої за Рубіжне, невдалу спробу штурму Воєводівки та безуспішні бойові дії в районі Тошківки Луганської області. "Практично вздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати всі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілу позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. У місті Маріуполь, незважаючи на оголошений режим тиші, відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь", - наголошується у повідомленні.

++20.30++

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона створити широкий клуб союзних країн довкола ЄС, які б не були його членами, включаючи Україну та Великобританію. "Я однозначно хочу сказати, що це є дуже цікавою пропозицією", - сказав Шольц у понеділок журналістам, додавши, що він є "дуже задоволений цією пропозицією, яку ми обговорюємо разом", цитує AFP. Раніше Макрон, озвучивши цю ідею, зауважив, що насправді пройде декілька десятиліть, перш ніж Україна набуде повноправного членства в ЄС, навіть якщо їй надати зараз статус країни-кандидата на вступ.

++20.17++

За даними міноборони України, ЗС РФ збільшили кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі. "В акваторії Чорного моря на сьогоднішній день перебуває сім носіїв КРМБ типу "Калібр" із сумарним залпом до 50 ракет", - заявив речник українського відомства Олександр Мотузяник у понеділок. Минулого тижня в Чорному морі було три такі носії із сумарним ракетним залпом до 20 ракет. Мотузяник також повідомив, що кораблі Чорноморського флоту ЗС РФ продовжують ізолювати район ведення бойових дій, "розвідують і надають вогневу підтримку на приморському напрямку". Також, за даними МО України, під час підготовки до боїв за Херсонську область російські сили стягнули на північ Криму додаткові підрозділи артилерії.

++20.07++

Ракетні удари російських окупантів по Одесі, за даними Пентагону, не свідчать про плани армії РФ найближчим часом розпочати масштабний наступ на це місто. Як заявив високопоставлений чиновник міноборони США у понеділок, російські війська наразі не мають можливості напасти на Одесу з моря чи проведенням наземної операції, повідомляє агенція dpa. Натомість у Пентагоні припускають, що ракетні удари по місту росіяни завдають для того, щоб спробувати відволікти частину сил української армії з інших напрямків на Одесу і таким чином послабити ці напрямки. "Це є припущенням. Ми цього не знаємо напевно", - наголосив при цьому представник Пентагону.

++19.50++

Влада Німеччини непублічно готується до ситуації раптового припинення постачання російського газу, повідомляє у понеділок агенція Reuters з посиланням на три власні джерела, обізнані з ситуацією. Цей пакет надзвичайних заходів, який розробляється під керівництвом федерального міністерства економіки, включає, зокрема, взяття під контроль держави критично важливих енергетичних компаній. Торік частка російського газу у структурі імпорту ФРН становила 55 відсотків.

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++19.38++

Адміністрація США вирішила на рік призупинити дію низки мит на українську сталь, повідомляє у понеділок американське міністерство торгівлі. "Сьогодні міністерка торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово на рік призупинить дію 232 мит на сталь з України", - йдеться у повідомленні міністерства. У ньому наголошується, що такі заходи дадуть змогу "підтримати одну із ключових українських сфер промисловості".

++19.02++

Під час евакуації мирних жителів із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти розлучили чотирирічну дитину з матір'ю, яку відправили до фільтраційного табору, повідомила у понеділок уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. Її тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації. Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", - написала Денісова у своєму Telegram-каналі. За словами омбудсменки, дії окупантів грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією щодо захисту цивільного населення під час війни.

++18.52++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив під час поїздки до Одеси, що Росії не вдасться "стратити" українську свободу під час війни. "Кремль хоче стратити ваш дух свободи та демократії. Я цілковито переконаний, що їм ніколи цього не вдасться", - наголосив Мішель, додавши, що ЄС допомагатиме Україні "побудувати сучасну, демократичну країну", цитує AFP. Він також констатував, що у цій війні українців "холоднокровно катують, ґвалтують та страчують" російські окупанти.

++18.45++

Евакуація, транспортування та лікування за кордоном тяжкохворих і поранених пацієнтів у межах співпраці з Європейською Комісією здійснюються безоплатно, повідомила у понеділок пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Одночасно МОЗ уточнило, що за кордон евакуюють дорослих і дітей із тяжкими пораненнями, опіками та захворюваннями, які потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги. Відомство також наголосило, що будь-які збори на лікування таких хворих за кордоном є особистою ініціативою приватних осіб та організацій, до яких міністерство не має жодного стосунку.

++18.37++

Вступ до НАТО підтримує близько 76 відсотків фінів, порівняно з 60 відсотками у березні, повідомляє агенція AFP з посиланням на опитування, яке провели телекомпанія YLE та соціологічна компанія Taloustutkimus. Зазначається, що до вторгнення Росії в Україну підтримка фінами вступу до Альянсу була на рівні 20-30 відсотків. Проведене минулого тижня інше опитування показало, що більшість парламентарів Фінляндії виступають за вступ до НАТО: 121 із 200 депутатів підтримують і лише 10 - проти. Очікується, що офіційні заяви Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО може бути подано вже в середині травня. У такому разі ці заявки північноєвропейських країн можуть розглядатися на саміті Альянсу в Мадриді, запланованому на червень.

Рада ООН з прав людини збереться щодо України

++18.21++

Рада ООН з прав людини проведе у четвер, 12 травня, спеціальне засідання, присвячене порушенням Росією прав людини під час розв'язаною нею війни проти України. У понеділок відповідний запит України щодо проведення такого засідання підтримало понад 50 країн.

++18.15++

Україна очікує, що рішення Євросоюзу про ембарго на нафтопродукти з РФ буде ухвалено менш ніж за 24 години, заявила у понеділок віцепрем'єрка - міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. "Малоймовірним ще 30 днів тому було можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш як за 24 години", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

++18.10++

Унаслідок обстрілу російськими військами Миколаївщини 9 травня загинув чоловік, повідомляє ДСНС. Так, у селі Шевченкове Миколаївського району внаслідок обстрілу загорілися гараж з автомобілем та господарська споруда на території приватного домоволодіння, внаслідок чого загинув чоловік 1942 року народження.

++18.05++

Глава Китаю Сі Цзіньпін та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час розмови у форматі відеоконференції у понеділок обговорили війну Росії проти України. Зокрема, під час розмови йшлося про її вплив на глобальне забезпечення продовольством та енергетичну безпеку, повідомив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Також Сі застеріг від ескалації війни в Україні. "Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути загострення та розширення конфлікту, що веде до некерованої ситуації", - наводить слова Сі китайське державне телебачення, пише dpa. За словами лідера КНР, європейська спільнота має шукати рішення "відповідальним чином". При цьому Сі наголосив, що усі залучені сторони повинні спонукати Київ і Москву до пошуку миру шляхом переговорів.

Будапешт пригрозив застосувати вето проти ембарго на нафту з РФ

++17.53++

Угорщина застосує право вето щодо пропозиції запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту, заявив у понеділок глава МЗС країни Петер Сіярто. "Угорщина не голосуватиме за цей пакет, тому що угорці не повинні платити за війну (Росії в Україні. - Ред.)", - заявив він, цитує dpa. Згодом речник голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомив, що вона у понеділок здійснить візит до Угорщини, щоб зустрітися там з прем'єром країни Віктором Орбаном для обговорення "питань, пов'язаних з європейською безпекою та енергопостачанням", повідомляє AFP.

++17.41++

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що уряд країни прагне не лише зменшити імпорт газу і нафти з Росії, але й якомога швидше повністю відмовитися від нього. Водночас, виступаючи у понеділок у Берліні на заході Об'єднання німецьких профспілок, Шольц висловився проти негайного припинення закупівлі газу з РФ. "Нікому не допоможе, якщо тут погасне світло - ані нам, ані Україні", - зауважив канцлер, вказавши на значні наслідки припинення імпорту російського газу для німецької хімічної промисловості та металургії.

++17.33++

В Україну прибули 45 пожежних автомобілів з Італії, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян у Facebook. За її словами, автомобілі буде розподілено по гарнізонах Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, й вони допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що "вибула із розрахунку внаслідок дій російських окупантів".

++17.26++

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив президента РФ Володимира Путіна у перекручуванні історії та сучасності. "Немає сенсу сперечатися з кожною окремою брехнею, яку ми чуємо від Москви", - сказав він, коментуючи промову Путіна 9 травня, у якій він виправдав вторгнення в Україну. "Ця промова засвідчила, наскільки важливим є те, що Захід діє проти агресора об'єднано та рішуче", - зауважив Фіала, цитує dpa.

Сапери завершили обстеження Ірпеня

++17.20++

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив про завершення поверхневого обстеження території міста саперами, водночас зазначив, що у місті ще можуть бути вибухонебезпечні предмети. "На сьогодні вже 100 відсотків нашого міста поверхнево опрацьовано саперами. Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх руками!", - написав Маркушин у Telegram-каналі в понеділок. Водночас він оприлюднив фотографії знайдених у місті снарядів.

++17.17++

Російські сили, як і раніше, утримують 23 представників місцевого самоврядування, про їхню долю нічого не відомо, повідомило у понеділок міністерство розвитку громад та територій України. "За даними обласних військових адміністрацій, у період з 24 лютого по 8 травня окупанти захопили 60 представників місцевого самоврядування. 37 осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування, вже звільнено, вони перебувають у відносній безпеці. Серед них - 20 голів територіальних громад", - заявив заступник міністра В'ячеслав Негода. За його словами, викрадення членів місцевого самоврядування розцінюється Україною як сплановані злочини РФ.

++17.11++

Латвія заборонила в'їзд у країну співаку Філіпу Кіркорову, гумористам Євгену Петросяну та Володимиру Винокуру, а також тренеру з художньої гімнастики Ірині Вінер-Усмановій. Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ республіки Едгарс Рінкевичс, ці особи додані до чорного списку. В'їзд у країну їм заборонено на невизначений термін.

++17.09++

У Трептов-парку в Берліні 9 травня, попри запроваджену місцевою владою заборону, демонстрували російські та українські прапори, передає кореспондент DW. У понеділок на території меморіального комплексу поклали вінки офіційні представники РФ, Білорусі, Киргизії, Вірменії, Казахстану та Узбекистану. Участь представників України у церемонії не планувалася. У Трептов-парку також пройшла антивоєнна акція.

У Трептов-парку в Берліні 9 травня

++17.07++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем скоординували спільні кроки щодо вирішення проблеми експорту української аграрної продукції. Згідно з повідомленням пресслужби уряду, Шмигаль на зустрічі наголосив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено. За словами Шмигаля, зараз у морських портах України заблоковано маже 70 суден, у тому числі 10 - в Одеському порту. "Заблоковано 90 млн мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", - сказав Шмигаль. Глава уряду наголосив, що Україна втрачає 170 мільйонів доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості країни впали більш ніж на половину. Президент Європейської Ради Мішель натомість запевнив, що ЄС зробить усе можливе для розв'язання проблеми продовольчої катастрофи у світі.

Макрон: Для вступу України в ЄС знадобляться десятиліття

++16.26++

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для такого кандидата на вступ до Євросоюзу, як Україна, можуть знадобитися "десятиліття" для того, щоб приєднатися до ЄС. У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС. "Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявив Макрон, цитує агенція AFP.

++15.56++

Понад мільйон українських громадян було незаконно вивезено на територію Російської Федерації, заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Понад 1 мільйон 185 тисяч наших громадян, серед яких понад 200 тисяч дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві. За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях. Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тисяч українських громадян.

++15.55++

Російські окупанти у понеділок обстріляли центр Слов'янська на Донеччині, повідомив мер Слов'янська Вадим Лях на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Привітання" із 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо", – написав він. Лях попросив місцевих жителів не ігнорувати сигнали тривоги, а також не викладати у мережу відео та фото обстрілів.

Зеленський поговорив з Мішелем

++15.52++

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з робочим візитом в Одесі, заходи щодо розблокування українських портів для експорту пшениці. "Поспілкувався з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав Одесу. Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії. Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Війська РФ уже викрали на тимчасово окупованих територіях України 400-500 тисяч тонн зернових культур на сотні мільйонів доларів, вивезення зерна до Криму для подальшого продажу курирують російські військові та представники спецслужб. "За ціною $250-300/тонну - це вже сотні мільйонів. Очевидно, що цим займаються, зокрема, представники спецслужб країни-агресора та військові найвищого рівня і різні аферисти, яким такий бізнес, скажімо так, по життю підходить", - сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на брифінгу в Українському медіацентрі у понеділок. Він долав, що "практично всі кораблі, що йдуть із зерном із Севастополя, це кораблі з краденим українським зерном".

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Одесу 9 травня, у день відзначення Дня Європи. Про це він повідомив у соцмережі Twitter. "Я прибув відсвяткувати День Європи до Одеси, міста, де, як сказав Пушкін, можна відчути Європу. І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятники від куль і ракет, а свою свободу - від російської агресії. Ви - не одні. ЄС із вами", - написав Мішель.

За його словами джерела DW, в Одесі Мішель провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ці переговори довелося перервати на час ракетного обстрілу Одеси. Мішель зі Шмигалем та іншими учасниками зустрічі перейшли у сховище на час атаки.

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Лише Україна у праві визначати умови будь-яких переговорів з Росією, заявив у понеділок президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що "стояти разом з Україною є нашим європейським обов'язком". Він також пообіцяв, що Європа допоможе Україні у відбудові після війни.

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Українські правоохоронці виявили на узбіччі автодороги поблизу селища Макарів на Київщині поховання трьох цивільних осіб, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок у Telegram. За попередньою інформацією, їх вбили пострілами в голову військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту. "За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

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Посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва протестувальники облили червоною фарбою на цвинтарі у Варшаві, куди він прибув для покладання квітів до пам'ятника радянським солдатам, які загинули у Другій світовій війні.

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Очікується, що у червні Європейська Комісія озвучить свою офіційну позицію щодо заяви України на членство в ЄС. Про це повідомила у соціальній мережі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

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Увечері 9 травня Бранденбурзькі воротав Берліні буде підсвічено у кольори держпрапора України. За словами заступника речника уряду ФРН Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner), ця акція відбудеться в рамках урочистостей з нагоди Дня Європи, що відзначається 9 травня. Підсвічування у кольорах українського прапора - це знак того, що Європейський Союз підтримує Україну та її народ, сказав він.

Підсвічування у жовтий і блакитний кольори Бранденбурзьких воріт, про яке домовилися федеральний уряд та Сенат Берліна, стало частиною європейської акції. У понеділок увечері, як очікується, у різних європейських містах історичні та архітектурні пам'ятки будуть підсвічені жовтим та синім кольором.

У День Європи згадують так звану Декларацію Шумана. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виклав свою ідею створення Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Він був покликаний об'єднати країни Європи та запобігти війнам у майбутньому шляхом об'єднання виробництва вугілля та сталі.