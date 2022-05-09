Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден підписав ввечері 9 травня закон про постачання озброєнь Україні за програмою ленд-лізу.

"Цей крок є витратним, але ховатися від агресії - ще більш витратно", - сказав Байден перед підписанням документа.

Сенат США (верхня палата Конгресу) одноголосно схвалив закон ще 6 квітня, після чого Палата представників (нижня палата парламенту) затвердила його 28 квітня.

Програма дозволить Сполученим Штатам упродовж двох років швидше постачати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню стандартних бюрократичних процедур. Зокрема, закон дозволяє давати обладнання, не чекаючи оплати, а заплатити можна буде пізніше.

Байден підписує закон про ленд-ліз 9 травня

Як сказано в документі, президент США може уповноважити уряд давати в позику або в оренду обороннi засоби Києву та країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Ленд-ліз востаннє запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.

Після підписання закону Байденом президент України Володимир Зеленський подякував йому за підтримку України. "Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому", - написав Зеленський у Twitter.

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Байден очікує від Конгресу 33 мільярда доларів для України

6 травня Байден оголосив про виділення додаткової безпекової допомоги Україні. Йдеться про надання Києву 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, контрартилерійських радарів, польового та іншого обладнання на 150 мільйонів доларів.

Оголосивши нову оборонну допомогу Україні, президент США зазначив, що Білий дім майже вичерпав кошти, які може передавати. Водночас 28 квітня Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України. З них 20 мільярдів планується виділити у вигляді військової допомоги.

Від початку війни, розв'язаної Росією, США вже надали Україні озброєння на 3,4 мільярда доларів. Зокрема, йдеться про переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, зенітно-ракетні комплекси Stinger, гаубиці, боєприпаси та нещодавно розроблені США під потреби України безпілотники Phoenix Ghost.

Окрім того, 27 квітня Палата представників переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт, який закликає Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні в якості військової та гуманітарної допомоги. Для набуття чинності документ має підтримати Сенат і підписати президент США.