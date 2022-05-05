У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

США справді діляться з Україною розвідувальною інформацією щодо ситуації на полі бою, але не беруть участі в ухваленні рішень і не передають даних про місцезнаходження старших воєначальників, повідомив речник міністерства оборони Джон Кірбі на брифінгу у четвер, 5 травня. Раніше це визнав президент США Джо Байден, не розкривши подробиць.

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"США надають розвідувальну інформацію про ситуацію на полі бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну. Ми говорили про це. Ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участі в ухваленні рішень щодо вибору цілей ударів українських Збройних сил", - сказав Кірбі. "В українців, чесно кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас. Це їхня країна, їхня територія, і у них є власні добрі можливості", - додав представник Пентагону.

За його словами, Збройні сили України поєднують інформацію, отриману від США та інших партнерів, з даними власної розвідки та на цій підставі ухвалюють власні рішення. "У них є власні серйозні розвідувальні можливості", - сказав Кірбі.

Дані розвідки США про російських генералів

Про передачу американською розвідкою Україні інформації, що призводить до розкриття місцезнаходження російських генералів на полі бою, раніше повідомила газета The New York Times з посиланням на неназване джерело. За даними видання, США надають Україні дані про переміщення мобільного штабу російської армії. ЗСУ поєднують цю інформацію з власними даними та завдають точних ударів. Такий обмін інформацією призвів до того, що українські військові, за їхніми повідомленнями, знищили 12 російських генералів - цифра, що "вразила військових аналітиків", пише NYT.

"Розвідувальна підтримка США вплинула на поле бою. Потік оперативної розвідувальної інформації про пересування російських військ, яку Америка передала Україні, не має прецедентів", - описують ситуацію джерела видання. Цей потік інформації зріс в останній місяць - після повідомлень про наступ російських військ, що готується, на півдні України та на Донбасі.

Для збору інформації США використовують як військові, так і комерційні супутники, що відстежують пересування російських військ. При цьому США не передають українцям точні дані про місце розташування найвищих російських воєначальників, щоб уникнути ескалації конфлікту, пише NYT.

Низька дисципліна у російській армії

Хоча інформація, яку Сполучені Штати передають Україні, є цінною, російські генерали нерідко самі видають своє місце розташування, пише NYT. Воєначальники розмовляють незахищеними каналами зв'язку, через що їх вдається прослуховувати та визначати місцезнаходження, розповіли джерела в Пентагоні.

"Це свідчить про погану дисципліну, відсутність досвіду, зарозумілість та нездатність оцінити українські можливості", - визнав колишній головнокомандувач армією США в Європі Фредерік Б. Ходжес.

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Інша причина, чому ЗСУ вдалося нейтралізувати так багато російських генералів, полягає у надмірній централізації ухвалення рішень у російській армії, пише NYT. Замість того, щоб делегувати ухвалення рішень офіцерам на полі бою, російські генерали змушені "здійснювати ризиковані поїздки на передову", щоб вирішувати там логістичні та оперативні питання, пояснюють співрозмовники газети.