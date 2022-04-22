США розробили безпілотник спеціально для потреб України

Сполучені Штати Америки розробили новий тип дронів, який відповідає вимогам української армії та буде вдосконалений з огляду на її потреби, повідомив на брифінгу ввечері 21 квітня речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

Розробка системи безпілотних літальних апаратів під назвою Phoenix Ghost розпочалася ще до воєнного вторгнення Росії в Україну. "У бесідах із представниками України про їхні вимоги ми дійшли думки, що ця спеціальна система дуже добре відповідає їхнім потребам, особливо на сході України", - сказав Кірбі. Тепер, за його словами, її доопрацюють, щоби вона ще краще задовольняла потреби українських військових.

Речник Пентагону зазначив, що для управління безпілотниками потрібна мінімальна підготовка. Нові дрони схожі з безпілотниками-камікадзе Switchblade, які США вже надали Україні, хоч і дещо відрізняються від них.

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Нова військова допомога США Україні

21 квітня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на ще 800 мільйонів доларів. Нові поставки включатимуть важке озброєння, 72 гаубиці, 121 тактичний дрон Phoenix Ghost та 144 тисячі боєприпасів. При цьому тиждень тому Сполучені Штати також надали Україні оборонну допомогу на 800 мільйонів доларів. Вона передбачає передачу артилерійських систем, снарядів, бронетранспортерів і вертольотів.

Крім того, Байден оголосив про виділення Україні 500 мільйонів доларів економічної допомоги. За його словами, український уряд зможе використати ці кошти на стабілізацію економіки, підтримку населення та виплати заробітних плат працівникам. Таким чином, загальний обсяг американської допомоги Україні від початку війни, розв'язаної Росією, складе 3,2 мільярда доларів.

Також 21 квітня Байден оголосив про рішення США слідом за Європейським Союзом заборонити російським суднам вхід до американських портів. "Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії чи управляється кимось, пов'язаним із РФ, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів", - наголосив він.

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