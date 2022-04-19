США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

Лідери Сполучених Штатів Америки, Канади та Великобританії після спільної відеозустрічі захищеним зв'язком щодо війни Росії проти України пообіцяли надіслати Києву більше артилерійської зброї, передає в ніч на середу, 20 квітня, агенція Reuters.

"Це буде артилерійським протистоянням, тому Україні знадобиться додаткова допомога. Це те, що ми їм збираємося надати на додаток до багатьох інших форм підтримки", - сказав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон законодавцям у Лондоні. Канадський прем'єр Джастін Трюдо повідомив журналістам, що його країна направить Україні важку артилерію та пообіцяв подробиці згодом. Американський президент Джо Байден відповів ствердно на запитання ЗМІ щодо планів США зі збільшення постачання артилерії Україні.

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Ще 800 мільйонів доларів від США Україні

За даними джерел агентства, Байден також оголосить у найближчі дні про нову військову допомогу Україні у розмірі близько 800 мільйонів доларів на додаток до аналогічної, оголошеної минулого тижня. Таким чином, загальний розмір оборонної допомоги США Україні від початку війни, розв'язаної Росією, перевищить три мільярди доларів.

Таку ж інформацію повідомили джерела американського CNN. Крім того, з посиланням на речника міністерства оборони США Джона Кірбі видання пише, що поза американською військовою допомогою, Україна вже отримала винищувачі та запчастини до літаків від інших країн для посилення своєї військової авіації.

Байден в Україну поки не збирається

Водночас, як повідомляють агенції, у вівторок на запитання про те, чи збирається Байден з візитом до України, американський президент відповів: "Я не знаю. Я був в Україні багато разів, але не був там нещодавно. Більше того, я єдиний, хто звертався до Верховної Ради двічі".

Раніше в Білому домі казали, що планів щодо візиту Байдена в Україну немає, а якби й були, то його важко було б організувати з огляду на безпекову ситуацію. Речниця адміністрації президента Джен Псакі наголосила, що якщо хтось з американської влади й відвідає Україну, то з міркувань безпеки, США не оголошуватимуть, хто саме й коли збирається це зробити.

Нагадаємо, що в квітні до України приїздили Джонсон, лідери Польщі та країн Балтії, очільниця Європейської комісії та верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки.