Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України

Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила 28 квітня закон про запровадження програми ленд-лізу для України. Про це повідомляється у її Twitter-акаунті.

Закон дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Він дозволяє давати обладнання, не чекаючи оплати, а заплатити можна буде пізніше.

Сенат США (верхня палата парламенту) одноголосно схвалив проєкт ще 6 квітня. Тепер документ передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. В нього буде 60 днів на встановлення прискорених процедур для доставки продукції.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ухвалення закону для України "означає впевненість США в перемозі України над Росією".

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Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

27 квітня Палата представників переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт, який закликає президента США передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні в якості військової та гуманітарної допомоги. Для набуття чинності документ має підтримати Сенат і підписати Байден.

28 квітня Білий дім публічно підтримав ініціативу. Згідно з заявою адміністрації президента, в США заблоковані підсанкційні російські кораблі та літаки на понад мільярд доларів, а також сотні мільйонів доларів російських еліт у банках.

Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів для України

Також 28 квітня Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для допомоги Україні.

З них 20 мільярдів планується виділити у вигляді військової допомоги. За словами американського президента, ціна війни в Україні - "недешева, але поступитися агресії буде дорожче".