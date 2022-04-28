 Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України

Тепер закон передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. Документ дозволить швидше надсилати зброю Україні завдяки скороченню бюрократичних процедур.

Українські військові розпаковують доставку протитанкових ракет Javelin зі США

Українські військові розпаковують доставку протитанкових ракет Javelin зі США

Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила 28 квітня закон про запровадження програми ленд-лізу для України. Про це повідомляється у її Twitter-акаунті.

Закон дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Він дозволяє давати обладнання, не чекаючи оплати, а заплатити можна буде пізніше.

Сенат США (верхня палата парламенту) одноголосно схвалив проєкт ще 6 квітня. Тепер документ передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. В нього буде 60 днів на встановлення прискорених процедур для доставки продукції.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ухвалення закону для України "означає впевненість США в перемозі України над Росією".

Читайте також: США розробили безпілотник спеціально для потреб України

Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

27 квітня Палата представників переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт, який закликає президента США передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні в якості військової та гуманітарної допомоги. Для набуття чинності документ має підтримати Сенат і підписати Байден.

28 квітня Білий дім публічно підтримав ініціативу. Згідно з заявою адміністрації президента, в США заблоковані підсанкційні російські кораблі та літаки на понад мільярд доларів, а також сотні мільйонів доларів російських еліт у банках.

Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів для України

Також 28 квітня Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для допомоги Україні.

З них 20 мільярдів планується виділити у вигляді військової допомоги. За словами американського президента, ціна війни в Україні - "недешева, але поступитися агресії буде дорожче".

Дивитись відео 01:33

Блінкен: Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху (25.04.2022)

Реклама

Докладно

Похорон жертв російських звірств у Бучі, 20 квітня 2022

Венедіктова: Ми відкрили 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів

Як проходить розслідування російських воєнних злочинів - про це в інтерв'ю DW розповіла генпрокурорка України.  

РФ продовжує отримувати десятків мільярдів євро щомісяця від продажу енергоносіїв

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 млрд євро

За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.  