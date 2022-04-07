У США готують програму ленд-лізу для України

Сенат США (верхня палата парламенту) увечері в середу, 6 квітня, одноголосно схвалив закон про запровадження програми ленд-лізу для України, повідомляє видання Politico. Тепер документ має розглянути Палата представників (нижня палата Конгресу США).

Зазначається, що в разі остаточного схвалення закон про ленд-ліз дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Документ дозволяє давати обладнання без оплати, заплатити США можна буде пізніше.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною. Такий крок свідчить про те, що "західний світ вірить, що Україна може виграти боротьбу з російськими загарбниками", додає Politico.

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Допомога Україні від США

Напередодні, 6 квітня, Державний департамент США оголосив про додаткові 100 мільйонів доларів для забезпечення нових поставок Україні протитанкової зброї. Як пояснив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню NBC, йдеться, зокрема, про Javelin. За його словами, США та партнери надали або незабаром нададуть Україні по 10 протитанкових систем на кожен російський танк.

З моменту вторгнення Росії 24 лютого безпекова допомога США Україні склала 1,7 мільярда доларів.