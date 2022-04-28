Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

Палата представників (нижня палата Конгресу США) переважною більшістю голосів ухвалила 27 квітня законопроєкт, який закликає президента Джо Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні в якості військової та гуманітарної допомоги. Про це повідомляє The New York Times.

Для набуття чинності документ має підтримати Сенат (верхня палата Конгресу) і підписати Байден. Видання називає законопроєкт "переважно символічним", адже він не має зобов'язуючої сили, але зазначає, що він відображає бажання обох партій, щоби Байден "зайняв більш агресивну позицію".

Напередодні генеральний прокурор США Меррік Ґарланд заявив комітету Сенату, що міністерство юстиції підтримає ініціативу про спрямування частини доходів від активів, вилучених у російських олігархів, "безпосередньо в Україну".

Реакція України на рішення Палати представників

Ухвалення законопроєкту вночі четверга, 28 квітня, прокоментували прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак назвав це першим і дуже важливими кроком у напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України. "Рухаємося до розгрому Росії", - написав він у Telegram.

Шмигаль зазначив, що конфіскацію підcанкційних російських активів і спрямування їх на відбудову України обговорював особисто зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі під час візиту до США. "Дякую за це справедливе рішення. За зруйноване майно повинен платити агресор", - написав він.

Канада готується до передачі Україні арештованих російських активів

Шмигаль також додав, що аналогічний законопроєкт зараз готує і Канада. "Про це теж під час візиту до США говорили з заступницею прем'єр-міністра Канади Христею Фріланд. Разом ми не просто відновимо Україну, а збудуємо сучасну європейську державу", - зазначив він.

Напередодні міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що уряд країни готує зміни до законодавства, які дозволять передавати арештовані в рамках санкцій іноземні активи на компенсації потерпілим чи на післявоєнну відбудову. За її словами, це дозволить передати конфісковані російські активи Україні, проти якої РФ розв'язала війну. Канада наклала санкції на 1100 фізичних та юридичних осіб за війну в Україні.

Заморожені активи росіян у Європі

За даними Європейської комісії станом на середину квітня, Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні.

Більшість коштів заморожені Францією - 23,5 мільярда євро. При чому майже всі з них - 22,8 мільярда - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 мільярдів євро із семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 мільйонів - Німеччина.

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