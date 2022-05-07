США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів

Президент США Джо Байден ввечері 6 травня оголосив про виділення додаткової безпекової допомоги Україні. Йдеться про надання артилерійських боєприпасів, радарів та іншого обладнання, повідомляє сайт Білого дому.

Як розповів журналістам представник адміністрації президента США, нова допомога включатиме 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, контрартилерійські радари, польове та інше обладнання на 150 мільйонів доларів.

Від початку війни, розв'язаної Росією, США надали Україні озброєння на 3,4 мільярда доларів. Зокрема, йдеться про переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, зенітно-ракетні комплекси Stinger, гаубиці, боєприпаси та нещодавно розроблені США під потреби України безпілотники Phoenix Ghost.

Байден запросив у Конгресу 33 мільярди доларів для України

Джо Байден на заводі з виробництва переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, які США дають Україні

Оголосивши нову допомогу Україні, Байден зазначив, що Білий дім майже вичерпав кошти, які може передавати. Водночас 28 квітня він запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України. З них 20 мільярдів планується виділити у вигляді військової допомоги.

За словами американського президента, ціна війни в Україні - "недешева, але поступитися агресії буде дорожче". Поки що рішення Конгресом не схвалене.

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Програма ленд-лізу для України

Тим часом 28 квітня Конгрес США остаточно схвалив закон про запровадження програми ленд-лізу для України. Документ дозволить швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Наприклад, він дозволяє давати обладнання, не чекаючи оплати, а заплатити можна буде пізніше.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною. В п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня.

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