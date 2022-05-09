Великобританія підвищує мита на товари з РФ на 1,5 мільярда фунтів

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні 8 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 9 травня (час київський).

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Японія запровадить ембарго на імпорт російської нафти, повідомив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда після відеозустрічі лідерів Великої сімки. За його словами, це важке рішення, оскільки Японія переважно покладається на імпорт. Строки відмови від нафти з РФ він не назвав, зауважує агенція Reuters.

США розширили санкції проти російської військової машини

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США оголосили про заборону в'їзду понад 2,6 тисячі російських і білоруських військових, причетних до війни в Україні. Як повідомляється на сайті Державного департаменту США, серед них є "особовий склад, який брав участь у воєнних діях в Бучі, жахи яких шокували світ".

Також США наклали санкції на судноплавну компанію міністерства оборони РФ і шість інших компаній, які перевозять зброю та інше обладнання для російського уряду. Спеціалізованій морській інженерній компанії Fertoing, яка виробляє підводне обладнання з дистанційним керуванням, заблокований доступ до критичних технологій США. "Ми продовжуємо націлюватися на логістичні можливості Росії в морській обороні", - зауважує Держдеп.

Крім того, під нові санкції США потрапили російський державний виробник зброї "Промтехнологія", російський державний банк "Московський індустріальний банк" і 10 його дочірніх компаній, а також керівники та члени правління двох найважливіших російських банків - "Сбербанку" та "Газпромбанку".

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Україна отримала 8 травня від Всесвітньої організації охорони здоров'я 20 автомобілів швидкої допомоги всюдихідного типу, здатних працювати навіть на найбільш пошкоджених дорогах і діставатися важкодоступних районів, повідомляє українське міністерство охорони здоров'я. "Завдяки їм наші медики зможуть пересуватися навіть бездоріжжям, аби надати медичну допомогу там, де це необхідно, та оперативно транспортувати постраждалих до закладів охорони здоров’я й на безпечні території", - йдеться в повідомленні.

Боно відвідав Бучу та Ірпінь

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Ірландський рок-музикант, фронтмен гурту U2 Боно 8 травня не тільки виступив з концертом на станції київського метро "Хрещатик", але й відвідав Ірпінь та Бучу на Київщині, які були окуповані російськими військами. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. "Чим більше відомих людей побачить на власні очі воєнні злочини російської армії, тим більше людей у світі дізнаються правду і тим скоріше ми переможемо. Нам дуже важлива така підтримка та допомога", - сказав він.

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Великобританія розширює обмеження на товари з РФ

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Великобританія запроваджує нові санкції щодо Росії та Білорусі: встановлює підвищені мита на імпорт товарів на загальну суму близько 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, зокрема на платинум і паладій. Також Лондон забороняє експорт товарів на загальну суму понад 250 мільйонів фунтів, зокрема хімікатів, пластмаси, гуми та машинобудування, повідомляється на сайті британського уряду.

Акція вдячності під британським посольством у січні за постачання зброї Україні

Як зауважила міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян, ці заходи завдадуть "подальшої шкоди російській військовій машині". За її словами, нові санкції є частиною скоординованих зусиль багатьох країн світу, які "налякані поведінкою Росії та сповнені рішучості задіяти свою економічну могутність, щоби переконати президента РФ Володимира Путіна змінити курс".

Від початку війни в Україні під повні або часткові імпортно-експортні санкції Великобританії підпали товари на понад чотири мільярди фунтів стерлінгів.

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Окупаційні війська РФ офіційно повідомили, що проведуть 9 травня у Мелітополі акцію "Безсмертний полк", повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. "Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби. Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", -йдеться у повідомленні.

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Генсек ООН шокований ударом РФ по школі на Луганщині

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш приголомшений новиною про російський ракетний удар 7 травня по школі в Білогорівці Луганської області, де ховалися близько 90 людей. "Ця атака є ще одним нагадуванням, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, найвищу ціну платять цивільні люди", - йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті ООН.

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Україна готує нацпрограму психологічної допомоги населенню

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Під час візиту першої леді США Джилл Байден до Ужгорода 8 травня дружина президента України Олена Зеленська попрохала в неї про фінансову допомогу в створенні національної програми психологічної допомоги українцям.

Джилл Байден і Олена Зеленська в Ужгороді

"Кожна людина в Україні отримала психологічну травму. Дехто, на жаль, став жертвою сексуального насильства, є люди, які бачили вбивство своїх близьких. Ще одна категорія - це люди, які втратили свої домівки і все, що в них було. І основна категорія - це військовослужбовці, які захищають нас і яким потрібна психологічна допомога", - цитує Зеленську сайт президента України. За її словами, зараз працює міжвідомча робоча група з підготовки психологів, які працюватимуть з посттравматичним стресовим розладом. "Ми хочемо зробити адаптацію та переклад з англійської тих програм і практик, які вже діють у США. У США потужна програма, пов'язана з подоланням ПТСР. Будемо дуже раді побачити її деталі, також будемо вдячні за фінансову допомогу цій програмі, адже економіка України зазнала великих втрат", - сказала перша леді України.

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Протягом доби 8 травня протиповітряна оборона України вразила 10 російських повітряних цілей: шість безпілотних літальних апаратів "Орлан-10", один безпілотник "Форпост" і три крилаті ракети. "Ударна авіація Повітряних сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках", - повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Три з указаних безпілотників збили на Донбасі. Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил також знищили 20 російських танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п'ять одиниць автомобільної техніки, в тому числі один паливозаправник. За добу вони відбили шість атак російської армії.

За тиждень, як повідомляє угруповання Об'єднаних сил, українські військові відбили 71 атаку, знищили 67 танків, 26 артилерійських систем, 110 одиниць бойової броньованої техніки, п'ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки, два літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотники росіян.

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У понеділок, 9 травня, до Одеси та з неї не курсуватимуть поїзди. Як повідомляє "Укрзалізниця", протягом дії комендантської години в місті буде зачинений головний залізничний вокзал. Комендантська година діятиме до 05.00 10 травня. У зазначений період часу забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

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Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

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Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на 50 мільйонів доларів, повідомляє сайт уряду за підсумками візиту прем'єр-міністра Джастіна Трюдо до України 8 травня.

Допомога включатиме постачання 18 дронів, супутникові знімки високої роздільної здатності на 15 мільйонів, стрілецьку зброю та боєприпаси на мільйон доларів, додаткові боєприпаси до гаубиць M777. Раніше Канада уже відправила Україні артилерію, боєприпаси та легку броньовану техніку.

25 мільйонів доларів Канада виділить Всесвітній продовольчій програмі для вирішення питань продовольчої безпеки в Україні зі свого внеску в 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу в регіоні. 10 мільйонів доларів Канада надасть на підтримку прав людини, громадянського суспільства та розмінування в Україні.

Жертви ударів РФ по українських регіонах 8 травня

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В Одеській області внаслідок ракетних ударів РФ поранена дівчина. "Нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити чотири ракети, але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено молоду дівчину", - розповів у відеозверненні за підсумком доби голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

В Болградському районі зруйнована підстанція, через що в шести населених пунктах немає світла. Також пошкоджені цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури області. По самій Одесі росіяни випустили 8 травня з боку Чорного моря три ракети, одну з яких збила протиповітряна оборона, а дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. Постраждалих у місті немає.

У Харківській області в результаті вогневих ударів РФ загинули троє людей, п'ятеро поранені, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

У Донецькій області через російські обстріли загинули четверо цивільних, ще восьмеро мирних жителів дістали поранення, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що розібрати завали в Білогорівській школі неможливо через постійні обстріли. "Надії на те, що хтось вижив - майже немає. Орієнтовно в школі було 90 людей, 27 врятували, близько 60 скоріше за все загинули", - сказав він. Евакуаційний автобус, що їхав до Білогорівки, щоби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під вогонь, тому людей забрати не змогли. "Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива. Завтра евакуації та завозу гуманітарних вантажів не буде", - сказав Гайдай. За його словами, у Білогорівці тривають запеклі бої. "Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець, наші воїни намагаються її знищити, а орки хочуть прорватися на наш берег", - розповів він.

Крім того, за словами Гайдая, знищена вся інфраструктура, що знаходилася в Білогорівці, в тому числі Попаснянський водоканал фактично припинив своє існування. "Відновлення, поки не закінчаться бойові дії - неможливе, ба більше - навіть, у мирний час з такими пошкодженнями на ремонт пішли б місяці. Без води - мільйон людей, включаючи окуповані ще у 2014 році території. Стаціонарні цистерни з питною водою вже встановлені у Лисичанську та Сєвєродонецьку, в інші населені пункти поки підвозять воду пересувними ємностями", - розказав він.

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Російська ракета влучила в єврейське кладовище на Сумщині

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У Шосткинському районі Сумської області на відстані близько трьох кілометрів від державного кордону прикордонники зафіксували 8 травня 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з Росії.

За даними міністра культури України Олександра Ткаченка, російська ракета влучила в єврейське кладовище у Глухові. "Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли", - написав він у соцмережах.

За даними Державної прикордонної служби, кілька мін розірвалося на відстані близько 1,5 кілометра від державного кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області. Попередньо, обійшлося без жертв.

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Відеозвернення Зеленського про підсумки 8 травня

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 74-го дня війни сказав, що внаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області загинули близько 60 людей - мирних мешканців, які ховалися в школі від обстрілів. "Черговий ракетний удар по Одеській області, знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли в Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби й не 8 травня. Ніби завтра не 9 травня, коли головним словом має бути "мир" для всіх нормальних людей", - додав він. За словами Зеленського, Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. "Але Україна й увесь вільний світ нагадають. Так, що потім уже ніхто не забуде. Щоби знову набули своєї ваги справді важливі слова "ніколи знову", які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні пам'яті жертв Другої світової війни", - сказав він.

Візит прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до України саме 8 травня, в День пам'яті та примирення, Зеленський назвав "потужним жестом підтримки й віри у майбутнє українського народу". Він також подякував першій леді США Джилл Байден за візит в Україну саме 8 травня. Цього дня в Києві з візитами також перебували прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, президента норвезького Стортингу Масуд Гарахані та президентка німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas), а в Київському метро виступив Боно з гуртом U2. Крім того, Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав Великої сімки.

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Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

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Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За віддану службу" пса Патрона - службового собаку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Хочу сьогодні у вашій присутності нагородити тих українських героїв, які вже сьогодні очищають нашу землю від мін, використовуючи, зокрема, і обладнання канадського виробництва. Разом із нашими героями нагородити чудового малого сапера Патрона, який не тільки допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а ще й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є така мінна загроза", - сказав він.

Пес був присутній на заході, нагороду віддали його господарю - майору служби цивільного захисту Михайлу Ільєву, який навчив собаку піротехнічної роботи. Як повідомляє пресслужба президента, на рахунку Патрона вже 236 знайдених вибухонебезпечних предметів. Разом із собакою піротехніки проводять роз'яснювальну роботу для дітей з протимінної безпеки.

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Канада скасовує мита на українські товари

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Канада призупиняє на рік дію ввізних мит на імпортовані українські товари. Як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві ввечері 8 травня.

У свою чергу Зеленський розповів, що продовжуватиме обговорювати з владою Канади скасування візового режиму для громадян України.

Раніше мита на товари, які експортує Україна, скасувала Великобританія.

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