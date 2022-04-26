Великобританія скасовує мита на українські товари

Великобританія знижує до нуля всі мита на товари українського експорту. Про це увечері у понеділок, 25 квітня, повідомив британський уряд.

"Усі мита на товари, що ввозяться з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані відповідно до угоди про вільну торгівлю", - йдеться у пресрелізі.

Зокрема, йдеться про скасування мит на основні товари українського експорту, "включно з ячменем, медом, консервованими помідорами та птицею". Такий крок допоможе українському бізнесу та виробникам у скрутну хвилину, переконані у Лондоні.

Також йдеться про те, що запроваджені заходи є реакцією на звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів і підтримки української економіки. "Великобританія продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримати боротьбу України проти жорстокого та неспровокованого вторгнення (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна та сприяти довгостроковій безпеці та процвітанню України", - сказано у повідомленні.

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Заборона експорту до Росії

Крім цього, Лондон також оголосив про заборону експорту продукції та технологій, які Росія може використовувати проти народу України. Цільові продукти можуть містити обладнання для перехоплення та моніторингу". Такі дії здатні перекрити будь-які лазівки, аби Росія не купувала ці товари у Великобританії, вважають в уряді.

Минулого тижня Великобританія оголосила, що посилює свої поточні санкції проти Росії, розширивши перелік заборонених товарів для імпорту з РФ. Зокрема це стосувалося ікри, виробів із срібла та деревини. А на низку товарів, включаючи діаманти та гуму, Лондон запровадив збільшені мита у розмірі 35 відсотків.

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