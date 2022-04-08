З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 9 квітня.

DW далі стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський):

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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни ЄС посилити постачання озброєнь Україні з огляду на очікуваний російський наступ на Донбас. Про це Боррель заявив спілкуючись із журналістами в Польщі після завершення візиту до Києва. Він наголосив, що "санкції - важливі, але санкції не вирішать проблеми битви на Донбасі. Зрозуміло, що (хід - Ред.) війни вирішиться у битві на Донбасі", - сказав він.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга. "Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва почався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським, - написав Сибіга в Facebook. - Велика Британія - лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора".

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Після початку російської війни з України виїхало 4,4 мільйона осіб, повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ, UNHCR). Зазначається, що більше половини біженців вирушили до Польщі (2,565 мільйона осіб). У Росію, за даними ООН, виїхали 390 тисяч осіб, до Білорусі - 19 тисяч.

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Австрія посилюватиме санкції проти РФ допоки війна не закінчиться.

Канцлер Негаммер (л) та мер Києва Віталій Кличко, 8 квітня 2022

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) під час візиту до Києва. "У воєнному сенсі ми нейтральні, але ми ніколи не можемо змиритися зі злочинами і будемо допомагати тим, хто страждає від несправедливості, - сказав він. Негаммер додав, що Австрія докладає зусиль для створення дієвих гуманітарних коридорів, зокрема для евакуації людей з Маріуполя, а також пообіцяв підтримувати біженців з України. Також за словами Негаммера, Raiffeisen Bank (один з найбільших банків Австрії - Ред.) підтримує санкції проти РФ і не робив інвестицій в економіку РФ з моменту окупації Криму, а австрійський уряд не має наміру ігнорувати спроби обходу антиросійських санкцій хоч би хто це спробував зробити.

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Жителі Київської області зможуть повертатися додому не раніше кінця квітня. Про це сказав голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону. "До кінця квітня плануємо провести перші черги розмінувань найбільших населених пунктів, не враховуючи лісові масиви, - сказав він. - Я думаю, що наприкінці квітня ми зможемо дати певні рекомендації людям щодо повернення". Також Павлюк пообіцяв, що до кінця квітня в області відновлять енерго- та газопостачання об'єктів інфраструктури першої черги.

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ЄС звинуватив Росію у ракетному обстрілі залізничного вокзалу Краматорська, внаслідок якого загинули десятки людей та назвав це воєнним злочином. "Це було жорстоке, невибіркове бомбардування ні в чому не винних цивільних, до того, ж багатьох дітей, які втікали, боячись нового нападу Росії на їхні доми та країну", - заявив представник ЄС і додав, що винні у цьому воєнному злочині мають бути притягнуті до відповідальності, йдеться у заяві. ЄС підтримує заходи із забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права". США також поклали на РФ відповідальність за обстріл Краматорська. За даними української влади, унаслідок атаки загинуло близько 50 осіб, понад 100 отримали поранення. Росія відкидає свою відповідальність.

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Реагуючи на російську війну проти України, дедалі більше німецьких міст заморожують побратимські відносини з російськими містами, які встановилися на початку 1990-х років. Про це повідомляє швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. За її даними, так вчинило вже 25 німецьких громад із 98, зокрема, Кельн, Дюссельдорф, Баден-Баден, Гайльбронн та Інгольштадт. 52 громади поки не підтримали таке рішення. Серед них - Берлін, Гамбург, Ессен, Штуттгарт та Дрезден.

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