Після бійні в Бучі: головне у п'ятому пакеті санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз запровадив уже п'ятий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Хоча про нові обмеження заговорили одразу після ухвалення четвертого пакета в середині березня, ЄС не поспішав із ними. Утім, інформація про вбивства мирного населення у Бучі та інших передмістях Києва, які місяць були під контролем військ РФ, усе змінила. Протягом кількох днів у ЄС підготували п'ятий пакет санкцій. Рішення з усіма деталями нових обмежень опублікували в Офіційному віснику ЄС пізно ввечері 8 квітня. Після цього вони набули чинності.

"Ці останні санкції були ухвалені після звірств, скоєних збройними силами Росії в Бучі та інших місцях під російською окупацією. Ціль наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Ембарго на імпорт до ЄС російського вугілля

Енергоносії становлять абсолютну більшість імпорту з Росії до ЄС. Але через те, що у Європі не можуть миттєво перейти на альтернативних постачальників, закупівлю нафти, газу, вугілля та ядерного палива ретельно оберігали від санкцій. Однак після Бучі цю "недоторканність" зняли. Але лише з малої частини імпорту енергоносіїв.

Нові санкції заборонили укладати нові угоди на постачання вугілля з РФ. А ось чинні контракти ще можна буде виконувати чотири місяці. І лише після 10 серпня до ЄС не можна буде імпортувати вугілля та інше тверде викопне паливо як з території Росії, так і якщо воно походить звідти.

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель у Бучі, 8 квітня

Чи буде ембарго ЄС на російську нафту?

За даними Євростату, минулого року ЄС імпортував з Росії енергоносіїв на 99 мільярдів євро, з них вугілля - на 5,1 мільярда євро. Для порівняння, сира нафта та нафтопродукти складають майже 71 мільярд євро, газ - 17,8 мільярда. Цифри дещо змінюються від року до року, але тенденція зберігається.

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Після Бучі та, згодом, ракетного удару по вокзалу Краматорська, в Євросоюзі активізувалася дискусія довкола ембарго на імпорт російської нафти. Вплив цього кроку у разі його здійснення перевершить всі уже запроваджені торговельні санкції. Усі п'ять пакетів разом покривають близько 25 відсотків європейського експорту до РФ і 15-19 відсотків імпорту з Росії. А нафта та нафтопродукти становлять 45 відсотків імпорту з РФ. Однак у ЄС поки не знайшли можливість замінити російську нафту.

Порти та дороги ЄС закривають для російських суден і вантажівок

У п'ятому пакеті Євросоюз пішов і на інший крок, який він до цього виключав. Ідеться про транспортні обмеження. По-перше, це заборона з 16 квітня на заходження до портів ЄС суден під російським прапором. Щоб ці санкції не обходили шляхом заміни прапорів, наприклад, на Домініканську Республіку чи Панаму, дивитимуться на країну реєстрації кораблів станом на 24 лютого, тобто дату повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело DW у Євросоюзі зазначає, що багато суден, які використовуються компаніями з РФ, і до того ходили під прапорами інших країн. Але інші варіанти того, що розуміти під російським кораблем, набагато складніше реалізувати технічно. Тому, за словами чиновника, у ЄС ідуть поступовим шляхом.

Також російським і білоруським вантажним автомобільним перевізникам заборонили транспортувати в ЄС товари, включно з транзитом.

Як для морського, так і для дорожнього транспорту передбачили низку винятків. Ідеться про постачання харчових і сільськогосподарських продуктів, ліків, нафти, газу, ядерного палива, гуманітарної допомоги та низки металів, зокрема титану, міді, нікелю. Зробили виняток і для пасажирських яхт довжиною менше 15 метрів.

До Росії не можна постачати квантові комп'ютери

П'ятий пакет містить і низку інших торговельних обмежень. До РФ не можна експортувати пальне для реактивних двигунів, а також низку високотехнологічних продуктів: квантові комп'ютери, електронні мікроскопи, новітні напівпровідники, програмне забезпечення, машини, наприклад, для виробництва діодів або сенсорів. Загальна вартість цього експорту становить 10 мільярдів євро.

Імпортувати з Росії не можна буде, серед іншого, дерево, цемент, шини, добрива, морепродукти, зокрема ікру, а також алкоголь, передусім горілку. Це значною мірою повторює санкції щодо Білорусі. Обмеження поширяться на 5,5 мільярда євро товарообігу.

На згортання чинних контрактів дали, як і зазвичай, три місяці. Після цього для калійних добрив діятиме квота на дозволений для імпорту обсяг.

Компаніям з РФ заборонять доступ до державних закупівель у ЄС

Серед нових заходів є й низка фінансових обмежень, хоча й у менших обсягах, ніж у перших пакетах санкцій за російську агресію. А саме, на території ЄС заморозили активи чотирьох російських банків: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк" і "Совкомбанк". Раніше їх уже відключили від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Після цього вони все ж могли проводити платежі. Нинішня ж заборона припинить усі їхні транзакції, які стосуються Євросоюзу.

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Крім того, компаніям і особам з РФ заборонили брати участь у державних закупівлях у країнах Євросоюзу. Щоправда, теж з винятками, наприклад, для обслуговування АЕС. Також припинили будь-яку фінансову підтримку російських державних установ.

Раніше до Росії та Білорусі заборонили ввезення готівкового євро. Тепер же це поширили й на всі інші валюти країн ЄС. А заборону на депозити для росіян у європейських банках поширили й на криптовалюти - ідеться про обсяги від 10 тисяч євро.

Володимир Путін та його доньки Катерина Тихонова та Марія Воронцова

Персональні санкції: доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберги

Суттєво збільшили й без того рекордний список персональних санкцій. До нього додали 217 фізичних і 18 юридичних осіб. Услід за США й Великобританією Євросоюз запровадив санкції щодо обох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Під санкціями опинилися й родичі близьких до Путіна олігархів. Це брат друга Путіна Аркадія Ротенберга Борис і син Ігор. Вони обидва є бізнесменами, у рішенні Ради ЄС їх називають мільярдерами. Також це дружина іншого друга Путіна Геннадія Тимченка Олена та син олігарха Сулеймана Керімова Саїд.

До п'ятого пакета потрапили й голова правління найбільшого банку РФ "Сбербанк России" Герман Греф, олігарх Олег Дерипаска. Компанію їм склав речник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков і так звані "міністри" та "члени рад" самопроголошених сепаратистських утворень на Донбасі "ДНР" і "ЛНР".

Серед компаній переважно виробники військової техніки та зброї, яку війська РФ застосовують у війні проти України. Зокрема це "Арзамаський машинобудівний завод" (виробляє бронетранспортери та бронемашини, наприклад, "Тигр"), концерн "Калашников", завод "Омсктрансмаш" (важка вогнеметна система ТОС-1А).

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