 Після бійні в Бучі: головне у п′ятому пакеті санкцій ЄС проти Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.04.2022

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Європа

Після бійні в Бучі: головне у п'ятому пакеті санкцій ЄС проти Росії

ЄС запровадив п'ятий пакет санкцій за війну Росії проти України. Реагуючи на вбивства у Бучі, ЄС зняв "недоторканність" з імпорту російських енергоносіїв, а також морського і автомобільного транспорту.

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель під час візиту в Україну 8 квітня відвідали місце вбивства цивільних у Бучі

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель під час візиту в Україну 8 квітня відвідали місце вбивства цивільних у Бучі

Євросоюз запровадив уже п'ятий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Хоча про нові обмеження заговорили одразу після ухвалення четвертого пакета в середині березня, ЄС не поспішав із ними. Утім, інформація про вбивства мирного населення у Бучі та інших передмістях Києва, які місяць були під контролем військ РФ, усе змінила. Протягом кількох днів у ЄС підготували п'ятий пакет санкцій. Рішення з усіма деталями нових обмежень опублікували в Офіційному віснику ЄС пізно ввечері 8 квітня. Після цього вони набули чинності.

"Ці останні санкції були ухвалені після звірств, скоєних збройними силами Росії в Бучі та інших місцях під російською окупацією. Ціль наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Ембарго на імпорт до ЄС російського вугілля

Енергоносії становлять абсолютну більшість імпорту з Росії до ЄС. Але через те, що у Європі не можуть миттєво перейти на альтернативних постачальників, закупівлю нафти, газу, вугілля та ядерного палива ретельно оберігали від санкцій. Однак після Бучі цю "недоторканність" зняли. Але лише з малої частини імпорту енергоносіїв.

Нові санкції заборонили укладати нові угоди на постачання вугілля з РФ. А ось чинні контракти ще можна буде виконувати чотири місяці. І лише після 10 серпня до ЄС не можна буде імпортувати вугілля та інше тверде викопне паливо як з території Росії, так і якщо воно походить звідти.

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель у Бучі, 8 квітня

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель у Бучі, 8 квітня

Чи буде ембарго ЄС на російську нафту?

За даними Євростату, минулого року ЄС імпортував з Росії енергоносіїв на 99 мільярдів євро, з них вугілля - на 5,1 мільярда євро. Для порівняння, сира нафта та нафтопродукти складають майже 71 мільярд євро, газ - 17,8 мільярда. Цифри дещо змінюються від року до року, але тенденція зберігається.

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Після Бучі та, згодом, ракетного удару по вокзалу Краматорська, в Євросоюзі активізувалася дискусія довкола ембарго на імпорт російської нафти. Вплив цього кроку у разі його здійснення перевершить всі уже запроваджені торговельні санкції. Усі п'ять пакетів разом покривають близько 25 відсотків європейського експорту до РФ і 15-19 відсотків імпорту з Росії. А нафта та нафтопродукти становлять 45 відсотків імпорту з РФ. Однак у ЄС поки не знайшли можливість замінити російську нафту.

Порти та дороги ЄС закривають для російських суден і вантажівок

У п'ятому пакеті Євросоюз пішов і на інший крок, який він до цього виключав. Ідеться про транспортні обмеження. По-перше, це заборона з 16 квітня на заходження до портів ЄС суден під російським прапором. Щоб ці санкції не обходили шляхом заміни прапорів, наприклад, на Домініканську Республіку чи Панаму, дивитимуться на країну реєстрації кораблів станом на 24 лютого, тобто дату повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело DW у Євросоюзі зазначає, що багато суден, які використовуються компаніями з РФ, і до того ходили під прапорами інших країн. Але інші варіанти того, що розуміти під російським кораблем, набагато складніше реалізувати технічно. Тому, за словами чиновника, у ЄС ідуть поступовим шляхом.

Також російським і білоруським вантажним автомобільним перевізникам заборонили транспортувати в ЄС товари, включно з транзитом.

Як для морського, так і для дорожнього транспорту передбачили низку винятків. Ідеться про постачання харчових і сільськогосподарських продуктів, ліків, нафти, газу, ядерного палива, гуманітарної допомоги та низки металів, зокрема титану, міді, нікелю. Зробили виняток і для пасажирських яхт довжиною менше 15 метрів.

До Росії не можна постачати квантові комп'ютери

П'ятий пакет містить і низку інших торговельних обмежень. До РФ не можна експортувати пальне для реактивних двигунів, а також низку високотехнологічних продуктів: квантові комп'ютери, електронні мікроскопи, новітні напівпровідники, програмне забезпечення, машини, наприклад, для виробництва діодів або сенсорів. Загальна вартість цього експорту становить 10 мільярдів євро.

Імпортувати з Росії не можна буде, серед іншого, дерево, цемент, шини, добрива, морепродукти, зокрема ікру, а також алкоголь, передусім горілку. Це значною мірою повторює санкції щодо Білорусі. Обмеження поширяться на 5,5 мільярда євро товарообігу.

На згортання чинних контрактів дали, як і зазвичай, три місяці. Після цього для калійних добрив діятиме квота на дозволений для імпорту обсяг.

Компаніям з РФ заборонять доступ до державних закупівель у ЄС

Серед нових заходів є й низка фінансових обмежень, хоча й у менших обсягах, ніж у перших пакетах санкцій за російську агресію. А саме, на території ЄС заморозили активи чотирьох російських банків: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк" і "Совкомбанк". Раніше їх уже відключили від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Після цього вони все ж могли проводити платежі. Нинішня ж заборона припинить усі їхні транзакції, які стосуються Євросоюзу.

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Крім того, компаніям і особам з РФ заборонили брати участь у державних закупівлях у країнах Євросоюзу. Щоправда, теж з винятками, наприклад, для обслуговування АЕС. Також припинили будь-яку фінансову підтримку російських державних установ.

Раніше до Росії та Білорусі заборонили ввезення готівкового євро. Тепер же це поширили й на всі інші валюти країн ЄС. А заборону на депозити для росіян у європейських банках поширили й на криптовалюти - ідеться про обсяги від 10 тисяч євро.

Володимир Путін та його доньки Катерина Тихонова та Марія Воронцова

Володимир Путін та його доньки Катерина Тихонова та Марія Воронцова

Персональні санкції: доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберги

Суттєво збільшили й без того рекордний список персональних санкцій. До нього додали 217 фізичних і 18 юридичних осіб. Услід за США й Великобританією Євросоюз запровадив санкції щодо обох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Під санкціями опинилися й родичі близьких до Путіна олігархів. Це брат друга Путіна Аркадія Ротенберга Борис і син Ігор. Вони обидва є бізнесменами, у рішенні Ради ЄС їх називають мільярдерами. Також це дружина іншого друга Путіна Геннадія Тимченка Олена та син олігарха Сулеймана Керімова Саїд.

До п'ятого пакета потрапили й голова правління найбільшого банку РФ "Сбербанк России" Герман Греф, олігарх Олег Дерипаска. Компанію їм склав речник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков і так звані "міністри" та "члени рад" самопроголошених сепаратистських утворень на Донбасі "ДНР" і "ЛНР".

Серед компаній переважно виробники військової техніки та зброї, яку війська РФ застосовують у війні проти України. Зокрема це "Арзамаський машинобудівний завод" (виробляє бронетранспортери та бронемашини, наприклад, "Тигр"), концерн "Калашников", завод "Омсктрансмаш" (важка вогнеметна система ТОС-1А).

Дивитись відео 09:05

Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


  • Зруйнований внаслідок бомбардувань Маріуполь

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Економіка падає, інфляція зростає

    Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.

  • Золоті виливки

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ

    Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.

  • Кредитні картки

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Кредитні картки перестають працювати за кордоном

    Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.

  • Платіжна система Paypal

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Перекази валюти з Росії стали неможливими

    Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".

  • Банкноти євро та долари

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро

    Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.

  • Логотип системи SWIFT

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Часткове відключення від SWIFT

    ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.

  • Нафтопереробний завод у Детройті, США

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії

    США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.

  • Логотип компанії E.on

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    E.ON відмовився купувати газ у Росії

    Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.

  • Логотипи компаній BP та Rosneft

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії

    Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.

  • Літаки Аерофлоту

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Закрите небо для літаків із РФ

    Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.

  • На заводі Airbus в Тулузі

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться

    Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.

  • Літак Superjet 100

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Superjet 100 може залишитися на землі

    Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.

  • Літак Boeing авіакомпанії Аэрофлот

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Лізингові літаки необхідно повернути

    У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.

  • Сучасний контейнеровоз

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому

    П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.

  • Судно в порту

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Порти закриваються для російських суден

    Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.

  • Деревобробка

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Заборонено торгівлю деревиною

    На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.

  • Конвеєр на заводі VW в Калузі, Росія

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії

    Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.

  • Видобуток нафти в Росії

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання

    "Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.

  • Намилена рука і губка

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Дефіцит косметичних засобів

    Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель під час візиту в Україну 8 квітня відвідали місце вбивства цивільних у Бучі

Після Бучі: головне у п'ятому пакеті санкцій ЄС проти Росії

Реагуючи на бійню в Бучі, ЄС зняв "недоторканність" з імпорту енергоносіїв РФ, а також морського і автотранспорту.  

Euro-Banknoten

Війна в Україні: влада ФРН підтримає німецькі компанії

Програма передбачає короткострокові кредити державного банку KfW енергокомпаніям ФРН на 100 млрд. євро.  