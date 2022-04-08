 Представництво ЄС відновить роботу в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

Представництво ЄС відновить роботу в Києві

44-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 8 квітня.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 8 квітня, а також інші новини та статті про війну РФ проти України.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

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Четверо дорослих і дитина загинули внаслідок артилерійського обстрілу РФ цивільних під час евакуації 7 квітня з тимчасово окупованої частини Херсонщини до Дніпропетровської області, повідомляє Офіс генерального прокурора України. "Російські окупанти здійснили прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Град" по цивільних, які човном намагалися залишити окуповану ворогом територію Херсонської області до с. Мар'янка Криворізького району Дніпропетровської області. Подолавши на човні відстань у 15 кілометрів, цивільних осіб обстріляли в береговій смузі", - йдеться в повідомленні. Ще семеро людей зазнали численних осколкових поранень, серед них є діти. Місцеперебування ще двох цивільних, які пливли в човні, не встановлено, на місці тривають пошукові заходи.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудив ракетний обстріл РФ вокзалу в Краматорську Донецької області. "Я рішуче засуджую скоєну сьогодні зранку безпринципну атаку Росії на залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок якого десятки людей загинули, та багато отримали поранення", - написав він у Twitter та назвав обстріл "черговою спробую закрити шляхи відступу тим, хто біжить від цієї невиправданої війни".

Представництво ЄС відновить роботу в Києві

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Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Європейського Союзу відновить роботу в Києві, пообіцяв верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Як пише німецьке видання Spiegel, про це він сказав під поїздки з делегацією до України. В поїзді, який має прибути до Києва у п’ятницю, перебуває посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Він має відновити роботу в Києві з невеликою командою. Представництво ЄС повністю евакуювали через день після початку війни, і відтоді основна команда працювала в польському Жешуві.

Дивитись відео 02:09

Харків, Маріуполь, Київ: до і після війни (05.04.2022)

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