 Доньки Путіна та Лаврова потрапили під санкції Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

Доньки Путіна та Лаврова потрапили під санкції Великобританії

До нового санкційного списку Великобританії потрапили дві доньки президента РФ Володимира Путіна та донька російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Президент Росії Володимир Путін та його доньки. Колаж

Президент Росії Володимир Путін та його доньки. Колаж

Великобританія запровадила санкції до дочок президента Росії Володимира Путіна та доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, йдеться на сайті британського уряду в п'ятницю, 8 квітня.

У документі фігурують Катерина Тихонова та Марія Воронцова - доньки Путіна, а також Катерина Вінокурова - донька Лаврова.  Їхні активи заморозять, а їм самим зfборонять в'їжджати до Великобританії.

Раніше Великобританія запровадила санкції до прийомної доньки Лаврова Поліни Ковальової. За даними британського міністерства закордонних справ, вона володіє в Лондоні нерухомістю на чотири мільйона фунтів стерлінгів.

Тим часом дві доньки Путіна потрапили під санкції США.

За даними ЗМІ, введення санкцій до дочок Путіна обговорює Європейський Союз. Путін має двох доньок від першого шлюбу, але ті уникають публічності, тож багато росіян навіть не знають, як вони виглядають. Путін пояснює таку секретність питаннями безпеки.

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