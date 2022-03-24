Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ

Великобританія запроваджує нові санкції щодо Росії через війну проти України. Про це у четвер, 24 березня, повідомило британське міністерство закордонних справ. До санкційного списку додали 65 осіб і підприємств. Відтак, британські санкції поширюються вже на більше ніж тисячу людей і компаній із РФ.

"Це олігархи, бізнесмени та наймані головорізи, які замішані у вбивствах невинних мирних мешканців, і правильно, що вони платять за це. Путін не має мати ілюзій - ми єдині з нашими союзниками та будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці, аби гарантувати його провал в Україні", - сказала міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Нові санкції націлені на ключові галузі, які забезпечують російське вторгнення, зокрема на оператора російської залізниці "РЖД" та оборонну компанію "Кронштадт", яка виробляє безпілотні літальні апарати. Також під санкції потрапила приватна військова компанія "Вагнера", якій приписують завдання вбити президента України Володимира Зеленського.

Серед гравців банківського ринку під санкційний удар потрапив "Альфа-Банк", який належить вже підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману. Також санкції накладені на найбільший в світі виробник алмазів "Алроса".

Читайте також: Зеленський до Великої сімки: РФ треба відключити від GPS

Великобританія також запровадила персональні санкції щодо нафтового магната Євгена Швідлера, засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова, очільника найбільшого російського банку "Сбербанк" Германа Грефа та прийомної доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліни Ковальової. Остання, як повідомляє британське МЗС, володіє в Лондоні нерухомістю на чотири мільйона фунтів стерлінгів.

Вперше під санкції потрапила людина за співпрацю з російськими військами в Україні - Галина Данильченко, яку Росія призначила "мером" захопленого міста Мелітополь Запорізької області.

Раніше в четвер США оголосили про нові санкції щодо Росії. Вони торкнулися 48 російських компаній оборонного сектору, 328 депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ і керівника російського "Сбербанку" Грефа. Відтепер американські санкції також будуть розповсюджуватися на всі операції з золотом російського Центробанку.