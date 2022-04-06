 У ЄС пропонують запровадити санкції до двох дочок Путіна - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

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Новини

У ЄС пропонують запровадити санкції до двох дочок Путіна - ЗМІ

За даними Bloomberg і The Wall Street Journal, двом донькам Володимира Путіна загрожують західні санкції через повномасштабну війну Росії проти України.

ЄС розглядає запровадження санкцій проти доньок Путіна

ЄС розглядає запровадження санкцій проти доньок Путіна

Європейський Союз обговорює пропозицію накласти санкції на двох доньок президента РФ Володимира Путіна, повідомили 5 квітня американські видання Bloomberg і The Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела.

Ця пропозиція має бути затверджена 27 країнами-членами ЄС. Bloomberg зазначає, що санкції проти дочок Путіна, Катерини та Марії, є значною мірою символічним кроком, оскільки незрозуміло, чи мають вони значні активи за межами Росії. За даними видання, такий крок більшою мірою покликаний привернути увагу президента РФ.

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За інформацією WSJ, про санкції щодо доньок Путіна цього тижня оголосять також Сполучені Штати. Це дозволить додати найближчих членів сім’ї Путіна до санкційного списку у відповідь на вторгнення РФ в Україну, пише видання.

Особисте життя російського президента не виноситься на загал. Путін пояснює це питаннями безпеки та бажанням "нормального життя" для своїх близьких. За даними ЗМІ, Путін має двох дочок від першого шлюбу. Ті уникають публічності, тож багато росіян навіть не знають, як вони виглядають.

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