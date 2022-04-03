Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Фотографії великої кількості вбитих цивільних у Бучі на Київщині, тіла яких виявили після відступу російських військ, поставили країни Заходу перед непростим вибором. З одного боку, не можна залишати непокараними воєнні злочини, вочевидь, скоєні солдатами РФ, а з іншого боку, Захід хоче уникнути прямої військової підтримки України, щоб не стати таким чином воюючою стороною у війні проти РФ.

Тому було анонсовано посилення економічних та фінансових санкцій проти Росії. "У найближчі дні ми разом з союзниками схвалимо подальші заходи. Президент Путін та ті, хто його підтримує, відчують на собі наслідки", - пообіцяв 3 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

У рамках уже запроваджених санкцій було заморожено закордонні рахунки Путіна та багатьох наближених до нього осіб, запроваджено заборону експорту до РФ низки товарів, зокрема, високих технологій, виключено низку російських банків з міжнародної системи банківських розрахунків, закрито європейські порти для кораблів з РФ, а повітряний простір - для російських літаків.

Які ж ще можливості для запровадження подальших санкцій залишилися у Заходу? І наскільки ефективним було б їх запровадження?

Запровадити нові санкції - "вкрай важко"

"На даний момент залишається відносно небагато простору (для нових санкцій. - Ред.)", - вважає директор Атлантичної академії федеральної землі Рейнланд-Пфальц Давід Зіраков (David Sirakov). За його словами, "буде вкрай важко запровадити наступні санкції, які б не вдарили сильно по самих країнах, які їх запровадять, тобто по Заходу і особливо Німеччині". Насамперед у цьому зв'язку йдеться про газові постачання, додав експерт.

Читайте також: Коментар: Злочини у Бучі - темна деспотія не має перемогти

Щодо ймовірного призупинення імпорту газу з РФ, то німецький уряд всередині Євросоюзу вважається тією стороною, яка у цьому питанні тисне на гальма. Три країни Балтії - Естонія, Литва та Латвія - з 1 квітня вже повністю припинили імпорт газу з РФ. На даний момент вони покривають власні потреби у газі завдяки резервам у Латвії, а у травні має запрацювати газопровід GIPL, що з'єднає газотранспортні системи Польщі та Литви. Для Німеччини ж порядок дій протилежний: спочатку уряд прагне забезпечити у довгостроковій перспективі альтернативні газові поставки, а вже після цього - припинити поставки з Росії.

Застерігають щодо запровадження санкцій проти російського газового сектора й представники німецької хімічної промисловості. "Кожна кіловат-година, кожен кубометр природного газу, яких забракне хімічній промисловості, знизить відповідно й виробництво на інших підприємствах", - попереджає представник німецького Об'єднання хімічної промисловості (VCI) Йорґ Ротермемль (Jörg Rothermel). Без достатньої кількості газу буде нестача клею, лаку, фарби, а також добрив, які необхідні для сільського господарства та, відповідно, для виробництва харчових продуктів, додав він.

Санкції проти "Газпромбанку"?

Центральну роль в організації поставок енергоносіїв відіграють фінансові інституції, у даному випадку - "Газпромбанк". Великобританія запровадила щодо нього санкції ще у березні, а от до санкційних списків у ЄС цей банк досі не було внесено. Йорґ Кремер (Jörg Krämer), головний економіст німецького банку Commerzbank, не радить вдаватися до цього кроку: "Захід зрештою спиляв би гілку, на якій сидить, якби запровадив санкції проти усіх російських банків, бо тоді західні імпортери більше не змогли б сплатити газові рахунки".

Більшість великих російських банків було від'єднано санкціями Євросоюзу від міжнародної системи банківських розрахунків та передачі інформації SWIFT, але "Газпромбанк" свідомо не було внесено до переліку підсанкційних банків. До того ж, цей банк є важливим елементом у новій схемі розрахунку за газ, на якій наполягає Кремль, за якою оплата поставок має здійснюватися у рублях. Утім, європейські клієнти, зокрема й у Німеччині, відмовилися це робити і далі сплачують рахунки за газ у євро. Ці платежі з "Газпромбанку" потім у рублях перераховуються його материнській компанії, газовому монополісту "Газпрому".

Деякі оглядачі аргументують, що так "Газпромбанк" переймає на себе певну роль російського центрального банку, що перебуває під санкціями. Інші стверджують, що таким чином практично нічого не змінилося. Цієї думки дотримується і Йорґ Кремер: за його словами, якщо раніше валюта надходила до "Газпрому", то тепер - до "Газпромбанку". "Немає великої різниці у системі, в якій валюту можна централізувати відповідним розпорядженням", - каже експерт.

Подальші санкції у галузі технологій?

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) також анонсував, що окрім фінансових заходів ще раз подивляться на санкції в галузі технологічних товарів. Розширити список підсанкційної продукції "безумовно є ще однією можливістю", вважає політолог Давід Зіраков. Він нагадує, що роботу багатьох галузей у Росії вже паралізовано, бо компанії не можуть імпортувати товари через запроваджені фінансові санкції.

Читайте також: Німецькі ЗМІ про бійню в Бучі: поворотний момент у сприйнятті війни та Росії

Уже зараз з РФ надходить інформація про призупинення роботи заводів з виробництва бронетехніки, оскільки вони не мають змоги отримувати з-за кордону необхідних матеріалів. Це є питанням часу, коли вже запроваджені санкції вдарять по інших виробничих процесах та інших російських компаніях, які займаються виробництвом зброї, стверджує Зіраков.

4 квітня Німеччина оголосила персонами нон грата та вислала з країни 40 російських дипломатів. Але персональні санкції, тобто блокування рахунків та заборона в'їзду для людей з найближчого оточення Путіна, грають загалом другорядну роль. Тут, на думку Зіракова, ще може бути зроблено кілька кроків. Але загалом, продовжує політолог, у Заходу залишилося не так багато можливостей у плані запровадження санкцій для того, щоб справді ще більше зашкодити керівництву Росії.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Економіка падає, інфляція зростає Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Кредитні картки перестають працювати за кордоном Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Перекази валюти з Росії стали неможливими Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Часткове відключення від SWIFT ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України E.ON відмовився купувати газ у Росії Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Закрите небо для літаків із РФ Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Superjet 100 може залишитися на землі Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Лізингові літаки необхідно повернути У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Порти закриваються для російських суден Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Заборонено торгівлю деревиною На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання "Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Дефіцит косметичних засобів Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ. Автор: Віталій Кропман

