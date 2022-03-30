Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах

Німеччина й надалі оплачуватиме постачання газу з Росії у євро чи доларах, як це передбачено у контрактах. "Угода країн G7 залишається в силі", - заявив у середу, 30 березня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) за результатами телефонної розмови федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) із президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами речника німецького уряду, Путін повторив, що з 1 квітня в Росії діє закон, згідно з яким постачання газу мають оплачуватися у рублях. Проте для європейських компаній нічого не зміниться: платежі, як і раніше, будуть проводитися виключно в євро і, як і досі, переказуватися на рахунки "Газпромбанку", який не потрапив під санкції, запроваджені через агресію Росії проти України. Потім банк конвертує гроші у рублі. Шольц, за словами Гебештрайта, не погодився на цю процедуру, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.

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Водночас, за інформацією прес-служби Кремля, Путін обґрунтував перекази платежів у рублі тим, що "валютні резерви Банку Росії, порушуючи норми міжнародного права, були заморожені державами-членами Європейського Союзу". Таким чином ЄС відреагував на війну Росії проти України. Президент РФ минулого тижня заявив, що відтепер платежі в євро та доларах не мають жодної цінності для Росії.

Нагадаємо, що на тлі конфлікту з Росією про оплату газових поставок до Європи міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення поставок газу з РФ.

Німеччина не має істотного власного видобутку енергоносіїв, за винятком бурого вугілля, тож змушена їх імпортувати. Значна частка імпортованого в ФРН вугілля, газу й нафти походить з Росії. Утім, в уряді ФРН виношують довгострокові плани відмови від ввозу російських енергоносіїв.