 Доньки Путіна, Сбербанк і Альфа-Банк: США розширили санкції проти РФ | NRS-Import | DW | 06.04.2022

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NRS-Import

Доньки Путіна, Сбербанк і Альфа-Банк: США розширили санкції проти РФ

Міністерство фінансів США запровадило додаткові санкції щодо Росії за її війну проти України. Під них потрапили доньки Путіна та Лаврова. Також під повну заборону потрапив найбільший банк РФ - "Сбербанк России".

Прапори Росії та США

США запровадили додаткові санкції щодо Росії

Після інформації про вбивства мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, США запровадили нові санкції проти Росії. Про них у середу, 6 квітня, повідомило міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у пресрелізі, який є у розпорядженні DW.

"Збройні сили Росії вчинили жахливі звірства в Україні, й світова спільнота повинна притягнути їх до відповідальності", - зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, нові санкції "ще більше обмежать спроможність Путіна фінансувати та забезпечувати його війну".

Зокрема США розширили вже наявні санкції щодо двох великих російських банків і їхніх дочірніх установ. Зокрема мінфін у Вашингтоні "цілковито заблокував" "Сбербанк России", який є найбільшою кредитною установою в РФ. Під санкції потрапили й 42 його "дочки", зокрема й в Україні. Нагадаємо, 25 лютого НБУ відкликав банківську ліцензію у "Міжнародного резервного банку", який належить Сбербанку, і його зараз ліквідують.

Вашингтон цілковито заблокував і найбільший російський приватний банк "Альфа-Банк" і шість його "дочок". Водночас "Альфа-Банк Україна" не потрапив під санкції, додали в мінфіні США. Проте заморозили п'ять кораблів, які належать російській компанії "Альфа-Лизинг", серед них три танкери.

Читайте також: П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія

Санкції США проти доньок Путіна

Мінфін у Вашингтоні запровадив санкції проти низки фізичних осіб. Серед них і дві доньки президента Росії Володимира Путіна - Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Також санкції стосуються дружини глави МЗС Сергія Лаврова Марії та його доньки Єкатерини Винокурової.

У списку опинилася й решта членів ради безпеки РФ, зокрема колишній президент Дмитро Медведєв і чинний прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Загалом це 21 член радбезу.

Тепер їхні активи на території США заморожені. Крім того, американським резидентам заборонені будь-які транзакції, які стосуються власності підсанкційних осіб.

Водночас президент США Джо Байден підписав указ, який заборонив громадянам чи компаніям США вкладати будь-які нові інвестиції в Росію.

Дивитись відео 09:05

Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


 