Доньки Путіна, Сбербанк і Альфа-Банк: США розширили санкції проти РФ

Після інформації про вбивства мирних жителів у Бучі та інших передмістях Києва, США запровадили нові санкції проти Росії. Про них у середу, 6 квітня, повідомило міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у пресрелізі, який є у розпорядженні DW.

"Збройні сили Росії вчинили жахливі звірства в Україні, й світова спільнота повинна притягнути їх до відповідальності", - зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, нові санкції "ще більше обмежать спроможність Путіна фінансувати та забезпечувати його війну".

Зокрема США розширили вже наявні санкції щодо двох великих російських банків і їхніх дочірніх установ. Зокрема мінфін у Вашингтоні "цілковито заблокував" "Сбербанк России", який є найбільшою кредитною установою в РФ. Під санкції потрапили й 42 його "дочки", зокрема й в Україні. Нагадаємо, 25 лютого НБУ відкликав банківську ліцензію у "Міжнародного резервного банку", який належить Сбербанку, і його зараз ліквідують.

Вашингтон цілковито заблокував і найбільший російський приватний банк "Альфа-Банк" і шість його "дочок". Водночас "Альфа-Банк Україна" не потрапив під санкції, додали в мінфіні США. Проте заморозили п'ять кораблів, які належать російській компанії "Альфа-Лизинг", серед них три танкери.

Читайте також: П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія

Санкції США проти доньок Путіна

Мінфін у Вашингтоні запровадив санкції проти низки фізичних осіб. Серед них і дві доньки президента Росії Володимира Путіна - Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Також санкції стосуються дружини глави МЗС Сергія Лаврова Марії та його доньки Єкатерини Винокурової.

У списку опинилася й решта членів ради безпеки РФ, зокрема колишній президент Дмитро Медведєв і чинний прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Загалом це 21 член радбезу.

Тепер їхні активи на території США заморожені. Крім того, американським резидентам заборонені будь-які транзакції, які стосуються власності підсанкційних осіб.

Водночас президент США Джо Байден підписав указ, який заборонив громадянам чи компаніям США вкладати будь-які нові інвестиції в Росію.

Дивитись відео 09:05 Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022)