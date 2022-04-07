 Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2022

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Новини

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times

За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський

Міністерство оборони Великобританії планує відправити Україні бронетехніку, повідомляє у четвер, 7 квітня, британське видання The Times із посиланням на джерела. Як вказує ЗМІ, серед варіантів - захищені патрульні машини Mastiff і автомобілі на зразок Jackal, які можна використовувати як розвідувальні або далекобійні патрулі. 

Зазначається, що ці бронемашини можуть сприяти просуванню вперед українських сил. При цьому, як вважає видання, наступні три тижні будуть вирішальними для визначення результату війни.

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Напередодні  CША вирішили виділити ще 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні для забезпечення нових поставок протитанкової зброї. Як пояснив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю виданню NBC мова йде, зокрема, про Javelin. За його словами, Сполучені Штати та партнери  надали або незабаром нададуть Україні по 10 протитанкових систем на кожен російський танк.

Блінкен наголосив, що Україна має всі необхідні інструменти для швидкої та ефективної боротьби з російськими літаками і танками. "Вони (Україна. - Ред.) продовжуватимуть їх отримувати (озброєння. - Ред.), а ми продовжуватимемо це підтримувати", - зазначив він.

Блінкен також заявив, що США розглядають надання Україні нового важкого озброєння, використанню якого українців потрібно навчити.

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