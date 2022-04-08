Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Унаслідок обстрілу російськими військами залізничного вокзалу у Краматорську, що на Донеччині, загинули 39 людей, повідомляє речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко у п'ятницю, 8 квітня.

"39 загиблих, серед яких четверо дітей. СБУ вже відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни", - написав Дехтяренко у Facebook.

Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, розкрили деталі трагедії у Національній поліції України.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Фінляндії, за попередніми підрахунками, приблизно 300 цивільних зазнали поранень. За даними відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, на момент удару на вокзалі перебували майже чотири тисячі цивільних осіб, переважно жінки та діти, які очікували на евакуацію з регіону.

"Тим цинічніше виглядає надпис "за детей" на російській ракеті", - наголосив глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Наразі на місці трагедії працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики. Правоохоронці документують наслідки ракетного удару.

Мішель: Необхідно більше санкцій проти РФ та більше зброї для України

Президент Європейської ради Шарль Мішель вже відреагував на удар РФ по Краматорську, заявивши про необхідність посилення санкцій проти Росії та надання більшої кількості зброї для України.

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, які використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України від ЄС. ", - написав Мішель у Twitter.