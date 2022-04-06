 Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

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Новини

Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин

Слідом за Німеччиною та Францією ще кілька європейських країн оголосили про висилку дипломатів РФ. Дмитро Пєсков назвав ці заходи "недалекоглядним кроком".

Посольство РФ у Берліні

Посольство РФ у Берліні

У зв'язку з військовою агресією Росії проти України європейські країни вислали понад 200 російських дипломатів протягом 48 годин.

Німеччина та Франція 4 квітня вислали десятки російських дипломатів у відповідь на злочини російських військ у Бучі. Уряд ФРН оголосив 40 зі 104 дипломатів персонами нон ґрата. Франція закликала 35 російських дипломатів залишити країну.

Аналогічні заходи 5 квітня вжили низка країни Європейського Союзу. Італія заявила про видворення 30 російських дипломатів. Іспанія попросила залишити країну близько 25 російських дипломатів, які є "загрозою її інтересам". Данія вислала 15 російських дипломатів, яких ідентифікували як офіцерів розвідки. Видворити співробітників посольств РФ також розпорядилися Словенія, Естонія, Румунія та Швеція.

"Незаконні та підривні" дії російського представництва в ЄС

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель також оголосив 19 російських представників у ЄС "небажаними". Постійного представника Росії в ЄС викликали до Брюсселя та поінформовали про ухвалене рішення, повідомив Боррель у Страсбурзі. Як причину глава європейської дипломатії назвав "незаконні" та "підривні" дії російського представництва в ЄС.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висилку дипломатів "недалекоглядним кроком". Він заявив, що "звуження дипломатичної роботи" "неминуче призведе до кроків у відповідь".

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