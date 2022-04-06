Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин

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Слідом за Німеччиною та Францією ще кілька європейських країн оголосили про висилку дипломатів РФ. Дмитро Пєсков назвав ці заходи "недалекоглядним кроком".
У зв'язку з військовою агресією Росії проти України європейські країни вислали понад 200 російських дипломатів протягом 48 годин.
Німеччина та Франція 4 квітня вислали десятки російських дипломатів у відповідь на злочини російських військ у Бучі. Уряд ФРН оголосив 40 зі 104 дипломатів персонами нон ґрата. Франція закликала 35 російських дипломатів залишити країну.
Аналогічні заходи 5 квітня вжили низка країни Європейського Союзу. Італія заявила про видворення 30 російських дипломатів. Іспанія попросила залишити країну близько 25 російських дипломатів, які є "загрозою її інтересам". Данія вислала 15 російських дипломатів, яких ідентифікували як офіцерів розвідки. Видворити співробітників посольств РФ також розпорядилися Словенія, Естонія, Румунія та Швеція.
Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель також оголосив 19 російських представників у ЄС "небажаними". Постійного представника Росії в ЄС викликали до Брюсселя та поінформовали про ухвалене рішення, повідомив Боррель у Страсбурзі. Як причину глава європейської дипломатії назвав "незаконні" та "підривні" дії російського представництва в ЄС.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висилку дипломатів "недалекоглядним кроком". Він заявив, що "звуження дипломатичної роботи" "неминуче призведе до кроків у відповідь".
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