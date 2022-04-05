Кілька країн ЄС вислали дипломатів Росії після оприлюднених фото з Бучі

Франція, Німеччина, Італія, Данія та Швеція повідомили про вислання російських дипломатів зі своїх країн після оприлюднення кадрів імовірних воєнних злочинів РФ на Київщині. У вівторок, 5 квітня, Італія заявила про видворення 30 російських дипломатів. Таке рішення міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо пояснив питаннями національної безпеки Італії та війною Росії проти України, яку "неможливо виправдати".

На аналогічний вчинок пішла також Данія, виславши 15 російських дипломатів, яких ідентифікувала як офіцерів розвідки. "Ми встановили, що 15 висланих офіцерів розвідки здійснювали шпигунство на території Данії", - сказав міністр закордонних справ країни Єппе Кофод після засідання в парламенті. За його словами, цим вчинком Данія хотіла послати "чіткий сигнал", що шпигунство в країні "неприйнятно". Вислані росіяни мають протягом 14 днів покинути Данію.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила про висилку трьох російських дипломатів.

Напередодні, 4 квітня, федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів із 104 присутніх у країні. "Знімки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто притримується його пропаганди", - йдеться у заяві міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Berbock).

Трохи згодом у понеділок про аналогічне рішення заявили в Парижі. "Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців”, - зазначено у заяві МЗС країни. За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про висилку близько 30 російських дипломатів.

Різанина в Бучі

Після відходу російських військ з українського міста Буча під Києвом там знайшли сотні тіл вбитих, закатованих та зґвалтованих цивільних. МЗС Росії спростувало звинувачення української сторони в причетності збройних сил РФ до масових вбивств мирних жителів у Бучі. Там заявили, що "тоді, коли місто перебувало під контролем російських військових, жоден його мешканець не постраждав від будь-якого насильства".

Втім, як пише New York Times на основі аналізу фото та відео з супутника, трупи мирних жителів перебували на вулицях передмістя Києва Бучі вже у середині березня, тобто до виведення з міста військових Росії. Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що масові вбивства мирних людей у місті Буча на Київщині, які здійснили російські військові, будуть визнані світом як геноцид.