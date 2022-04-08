Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.
Великобританія відправить Україні більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak і 800 протитанкових ракет після "безсовісної" атаки РФ на залізничний вокзал у Краматорську на Донеччині, заявив у п'ятницю, 8 квітня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).
"Цей напад демонструє, до якої глибини впала армія Путіна", - сказав він журналістам. У свою чергу Шольц назвав удар Росії "жорстоким. Вартість військової техніки, яку Лондон передасть в Україну, становить сто мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє агенція AFP.
Також щодо військової допомоги Києву висловився в п'ятницю британський міністр оборони Бен Воллес. Він заявив Sky News, що Великобританія надасть Україні бронетехніку, зокрема патрульні машини Mastiff.
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