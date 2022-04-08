 Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.

Розвантаження Javelin, наданих Україні Сполученими Штатами

Розвантаження Javelin, наданих Україні Сполученими Штатами

Великобританія відправить Україні більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak і 800 протитанкових ракет після "безсовісної" атаки РФ на залізничний вокзал у Краматорську на Донеччині, заявив у п'ятницю, 8 квітня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

"Цей напад демонструє, до якої глибини впала армія Путіна", - сказав він журналістам. У свою чергу Шольц назвав удар Росії "жорстоким. Вартість військової техніки, яку Лондон передасть в Україну, становить сто мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє агенція AFP.

Також щодо військової допомоги Києву висловився в п'ятницю британський міністр оборони Бен Воллес. Він заявив Sky News, що Великобританія надасть Україні бронетехніку, зокрема патрульні машини Mastiff. 

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