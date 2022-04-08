ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) передала президентові України Володимиру Зеленському опитувальник, який Україні необхідно заповнити для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Церемонія передачі відбулася під час візиту президентки Єврокомісії до Києва в п'ятницю, 8 квітня.

"Україні місце в європейській родині. І ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит", сказала фон дер Ляєн на спільному брифінгу з Зеленським. За її словами, процес заповнення буде пришвидшеним для України і триватиме тижнями, а не роками. Зеленський пообіцяв, що Україна впорається за тиждень.

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Ще 500 мільйонів євро від ЄС на зброю для України

Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз продовжуватиме посилювати підтримку України. За її словами, зараз готується шоста хвиля санкцій проти РФ. "Ми тепер переходимо до системи розгортання санкції. І ці санкції б'ють по Росії. Експорт на 71 відсоток впав, інфляція виросла на 20 відсотків", - зазначила вона і додала, що 700 найпередовіших компаній вже пішли з РФ. Президентка Єврокомісії також повідомила, що від початку війни Росії проти України Євросоюз заморозив 225 мільярдів євро російських приватних активів.

Фінансова допомога ЄС Україні, за її словами, складає мільярд євро: 120 мільйонів із них уже виділені міністерству фінансів, 330 виділять з "екстреного пакета ЄС", а 650 мільйонів відносяться до макроекономічної допомоги.

У свою чергу верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель офіційно підтвердив на брифінгу, що представництво ЄС відновлює свою роботу в Києві, а також анонсував виділення додаткових 500 мільйонів євро для придбання зброї Україні. Таким чином, обсяг коштів ЄС на зброю для України буде доведений до 1,5 мільярда євро. "Найменше, що ми можемо зробити - це дати вам зброю", - сказав Боррель.