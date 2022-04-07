Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер офіційно підтвердив передачу Україні зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони С-300. Про це він написав у Twitter у п'ятницю, 8 квітня.

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ сміливо захищає свою суверенну країну та й нас. Наш обов’язок - допомагати, а не залишатися на місці й не знати про втрати людських життів під час агресії Росії", - написав він. У п'ятницю Геґер перебуває з візитом в Києві.

Отримання протиповітряної оборони (ППО) від Словаччини підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram. "Зброї в нас все більше. Словаччина передала Україні комплекси протиповітряної оборони С-300", - написав він.

Від початку війни Росії проти України Київ просив Захід закрити небо над Україною, однак щоразу отримувала відмову, оскільки така можливість розглядалась як пряма конфронтація з РФ. У разі неможливості закрити небо, Україна регулярно просить у західних партнерів посилення її ППО для протидії російській агресії. За даними міністерства оборони США, лише за місяць війни в Україні Росія випустила більше 1200 ракет.

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