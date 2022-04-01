Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ

Через війну Росії проти України та загрозу припинення постачання газу з РФ Європейська Комісія (ЄК) має намір істотно скоротити нинішню залежність від російських енергоносіїв. Про це у четвер, 31 березня, повідомив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі.

"Ми обговорили разом з усіма нашими європейськими партнерами, як надалі диверсифікувати закупівлі газу, щоб обмежити його імпорт із РФ. Це йде рука об руку з цілою серією інших заходів, спрямованих на зниження на дві третини нашої залежності від російського газу до кінця цього року ", - зазначив Мамер.

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Одним із таких кроків стане збільшення закупівлі скрапленого природного газу (СПГ), в тому числі зі США. За словами речника єврокомісарів, у 2021 році зі Сполученими Штатами було погоджено постачання близько 22 мільярдів кубометрів СПГ до Європи. Наразі в ЄС розраховують на отримання додаткових 15 мільярдів кубометрів СПГ, що відповідає 10 відсоткам обсягів російського газу, що надходять до ЄС щороку.

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Мамер зазначив, що в Єврокомісії розраховують, що до наступного року буде зроблено ще один крок убік зниження залежності від російського газу, а обсяги додаткових постачань СПГ до ЄС зростуть ще на 35 мільярдів кубометрів - до 50 мільярдів кубометрів на рік.

Нагадаємо, раніше ЄС відмовився платити Росії за газ у рублях.

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