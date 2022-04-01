Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
До кінця 2022 року залежність ЄС від російського газу має скоротитися на дві третини, запевняють у Єврокомісії. Одним із важливих кроків задля зменшення цієї залежності є розширення ввозу СПГ до Європи, кажуть у ЄК.
Через війну Росії проти України та загрозу припинення постачання газу з РФ Європейська Комісія (ЄК) має намір істотно скоротити нинішню залежність від російських енергоносіїв. Про це у четвер, 31 березня, повідомив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі.
"Ми обговорили разом з усіма нашими європейськими партнерами, як надалі диверсифікувати закупівлі газу, щоб обмежити його імпорт із РФ. Це йде рука об руку з цілою серією інших заходів, спрямованих на зниження на дві третини нашої залежності від російського газу до кінця цього року ", - зазначив Мамер.
Читайте також: Єврокомісія запропонувала спільні для ЄС закупівлі газу
Одним із таких кроків стане збільшення закупівлі скрапленого природного газу (СПГ), в тому числі зі США. За словами речника єврокомісарів, у 2021 році зі Сполученими Штатами було погоджено постачання близько 22 мільярдів кубометрів СПГ до Європи. Наразі в ЄС розраховують на отримання додаткових 15 мільярдів кубометрів СПГ, що відповідає 10 відсоткам обсягів російського газу, що надходять до ЄС щороку.
Читайте також: В Німеччині прийнято закон про рівень заповнення газових сховищ
Мамер зазначив, що в Єврокомісії розраховують, що до наступного року буде зроблено ще один крок убік зниження залежності від російського газу, а обсяги додаткових постачань СПГ до ЄС зростуть ще на 35 мільярдів кубометрів - до 50 мільярдів кубометрів на рік.
Нагадаємо, раніше ЄС відмовився платити Росії за газ у рублях.
Читайте також: Країни Великої сімки не сплачуватимуть за російський газ у рублях