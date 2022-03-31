Слон на заспокійливому та лемур Байрактар: як живе зоопарк Києва під час війни

Київський зоологічний парк розташований на проспекті Перемоги неподалік центра міста. У середині березня російська ракета рознесла верхні поверхи житлової багатоповерхівки за 300 метрів від нього. Також поблизу зоопарку наприкінці лютого тривали активні бойові дії. Тоді українські війська знищили російську колону у складі двох легковиків, двох вантажівок й танку.

"Коли були бої на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Берестейська", було вночі дуже гучно. Поруч упав уламок ракети, який пошкодив житлові будинки. До нас поки нічого не прилітало, і я сподіваюсь, що не прилетить", - розповідає співробітник пресслужби Київського зоопарку Богдан Скульський.

За його словами, військові дії викликали у тварин стрес, тож частину з них переміщали до внутрішніх вольєрів. Співробітники зоопарку продовжують стежити за їхнім емоційним станом. "Наразі Київський зоопарк працює фактично в штатному режимі, але, зважаючи на обставини що склались, є деякі складнощі. Ми працюємо без відвідувачів - це зроблено задля безпеки. Ми будувались як мирний заклад - у нас немає бомбосховищ, щоб надати притулок для тварин та персоналу у разі оголошення повітряної тривоги", - нарікає він.

У Київському зоопарку живе родина яків

Тварини звикли до вибухів

У Києві час від часу продовжують лунати віддалені вибухи. Однак мешканці зоопарку, які виходять на прогулянку у відкритих вольєрах, зараз на них вже не реагують.

"У перші дні цієї навали, коли були обстріли та постійні повітряні тривоги деякі тварини відчували стрес. Більше за всіх це торкнулось нашого слона Хораса, навіть доводилось давати йому заспокійливе", - розповідає Скульський і зауважує, що зараз тварини "вже звикли до цього". За його словами, за винятком слона, який відноситься до копитних, інші копитні за своїм характером є "більш флегматичними" і в зоопарку не помічали, щоб вони лякались вибухів. "Прислуховуються, але немає панічних проявів. Птахи теж, за моїми спостереженнями, не чутливі до цього", - додав Скульський.

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Тигри та леви, які гуляють у відкритих вольєрах на свіжому повітрі, мають вільний доступ до внутрішніх вольєрів. "Якщо їм якісь звуки не подобаються - вони просто заходять у свої приміщення", - зауважив він.

Єдина в Україні горила Тоні теж не демонструє "жодних ознак тривоги". "Він вже немолодий - йому 48 років, за людськими мірками - це вже за 90. Він у нас почесний "пенсіонер", веде розмірений спосіб життя. Почуває себе дуже добре, про свідчать його аналізи і дані наших ветеринарних лікарів", - розповідають в зоопарку. У горили затишний вольєр з товстими стінами. "Я думаю, що він навіть не чує, що відбувається на вулиці", - додали в зоопарку.

Лемур Байрактар народився в Київському зоопарку на початку березня

Лемурчик Байрактар

За час війни у зоопарку вже двічі сталось поповнення: народились козенята та котячі лемури. Одного з лемурів працівники зоопарку вирішили назвати на честь ударного безпілотника Байрактар, який активно задіює Україна у війні, яку проти неї розв'язала Росія.

Як зазначають в зоопарку, лемур народився дуже слабким і не міг триматися за маму. Тому він наразі перебуває під постійною цілодобовою опікою зоологів і ветеринарів. Байрактар росте, набирає вагу та любить відпочивати зі своєю улюбленою м’якою іграшкою.

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"Кожні півтори-дві години відбувається годування. Він потроху розвивається відповідно до свого віку. Лазить по своїм іграшкам, крутиться, стрибає, починає вести більш активний спосіб життя. Він себе поводить як нормальна здорова тварина", - розповідає працівниця зоопарку, яка за ним доглядає, додавши, що лемуру "не дають чути ні повітряні тривоги, ні обстріли". "Він їх не чує. Він завжди разом з нами", - наголосили вона.

Дві зебри вийшли на прогулянку в зоопарку Києва

В зоопарку лишилась третина працівників

Нині зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. "Працюємо за планом та доглядаємо за тваринами. На жаль, серед особового складу залишилась десь третина працівників, близько ста людей. Когось евакуювали, хтось не може дістатись на роботу з передмість, хтось вже перебуває у лавах тероборони та ЗСУ. Але ми справляємось", - вказують у зоопарку.

Також, за словами Скульського, ветеринарна служба закладу скоригувала раціони тварин відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів. "В зоопарку створений двотижневий стратегічний запас харчів на випадок, якщо буде дуже погано. Щодня у нас є дві команди продовольчого десанту, які їздять по магазинам та складам і закуповують необхідне м'ясо, фрукти та овочі", - розповідають у пресслужбі. Таким чином у зоопарку постійно поповнюють запаси продуктів.

Крім того Київський зоопарк отримав допомогу від Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. "До нас надійшли корми довгого зберігання, медичні ветеринарні препарати. Вони надають нам допомогу коштами, тож усе буде добре. Усе буде Україна", - резюмував Скульський.