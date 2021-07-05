Рідкісне потомство: у Франції панда народила двійню

Велика панда Хуан Хуан, яку утримують у зоопарку французького міста Боваль, у ніч на понеділок, 2 серпня, народила здорових двійнят . Це - друге народження панд у цьому звіринці за чотири роки.

"Обоє немовлят - рожевого кольору. Обоє - абсолютно здорові. Вони виглядають досить великими. Вони - прекрасні", - сказав директор зоопарку Родольф Делор, цитує інформагенція AFP.

Новонароджене дитинча панди у французькому зоопарку

Співробітниця науково-дослідного центру гігантських панд у китайському Ченду, яка приїхала спеціально для пологів, зважила немовлят: одне важить 149 грамів, а друге - 128 грамів. За словами головного ветеринара зоопарку Батіста Муло, це - хороша вага для новонароджених панд. "Чим важчі вони, тим менш уразливі. Таким чином, вони перебувають у верхньому діапазоні, оскільки під час народження мають важити від 100 до 150 грамів", - пояснив ветеринар.

Муло припускає, що новонароджені є самками. Однак стать тварин можна буде з упевненістю визначити лише за кілька днів. Він додав, що Хуан Хуан "показує себе хорошою матір'ю".

Відвідувачі зможуть побачити немовлят за кілька тижнів. Наразі за ними вестимуть цілодобове спостереження. Імена новонародженим має дати дружина лідера Китаю Сі Цзіньпіна призблизно за 100 днів, кажуть у зоопарку.

Панда Хуан Хуан з дитинчам

Самки великої панди можуть завагітніти лише раз на рік упродовж часового діапазону в 48 годин. У березні Хуан Хуан мала любовні ігри із самцем Юан Цзи. Також для збільшення шансів на вагітність співробітники зоопарку зробили Хуан Хуан штучне запліднення.

У дикій природі панди мають потомство кожні два роки. Натомість у зоопарках самках вдається завагітніти не так часто, оскільки часовий діапазон є вкрай коротким, й до того ж самці через тривалу відсутність самок втрачають інтерес до розмноження.

У серпні 2017 року Хуан Хуан народила у Франції перше дитинча після штучного запліднення - самця Юан Меня.

Варто зазначити, що Франція, як і будь-яка інша країна, лише орендує панд у Китаю, в тому числі і Хуан Хуан. Пекін практикує свою "дипломатію панд" з кінця "холодної війни": країна не продає тварин, а передає їх за певну плату іншим країнам. Водночас Китай залишається єдиною країною, де панди все ще живуть у дикій природі.

За даними Всесвітньої організації охорони природи, з 2016 року великі панди більше не вважаються "під критичною загрозою", а лише "зникаючим" видом - 500 тварин живуть у неволі, ще приблизно дві тисячі - в умовах дикої природи в Китаї.