Лондон запровадив драконівські мита на товари з Росії

У зв'язку з розпочатою Росією війною проти України уряд Великобританії запровадив додаткові митні збори у розмірі 35 відсотків на низку категорій російських товарів, включаючи горілку. Окрім того, рішенням британського уряду від вівторка, 15 березня, передбачається заборона експорту предметів розкоші на територію Російської Федерації.

"Ми хочемо завдати максимальної шкоди воєнній машині (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, й водночас звести до мінімуму вплив на бізнес у Сполученому Королівстві", - йдеться у повідомленні міністерства міжнародної торгівлі країни, цитує агенція AFP. У ньому додається, що російська горілка є "одним зі знакових товарів" з-поміж тих, які потрапили під нові жорсткі мита. До переліку увійшли також сталь, деревина, зернові, напої, хутро та біла риба. Загалом річний обсяг вартості товарів, які потрапили під нові мита, оцінюється британським міністерством у близько 900 мільйонів фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів США у перерахунку).

Відрізати російську еліту від предметів розкоші

Щодо заборони експорту предметів розкоші, то до цього переліку увійдуть, зокрема, люксові автомобілі, одяг високої моди та витвори мистецтва. "Заборона на експорт набуде чинності невдовзі та забезпечить, щоб олігархів та інших представників еліти, які збагатилися під час правління президента Путіна та підтримують його незаконне вторгнення (в Україну. - Ред.), було позбавлено доступу до предметів розкоші", - наголошують у міністерстві міжнародної торгівлі Великобританії.

Читайте також: "Не хочу воювати з українцями". Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову

Раніше у вівторок держави Євросоюзу, Великої сімки (G7), серед яких і Великобританія, та ще близько десяти країн припинили надавати Росії переваги за режимом нації найбільшого сприяння у рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Цей режим вимагає ставитися до товарів з відповідної країни так само, як і до товарів усіх інших країн, які мають такий самий статус. Відповідно, позбавлення статусу нації найбільшого сприяння дозволить запроваджувати вищі мита або ж інші бар'єри на торгівлю з Росією.