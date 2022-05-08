Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю

Попри сирени повітряної тривоги, що пролунали перед початком пресконференції президента України Володимира Зеленського і прем'єра Канади Джастіна Трюдо, вона відбувалася не в бункері, а в одній із зал церемоніальної президентської резиденції в Маріїнському палаці. Безлюдне урядове містечко, доступ до якого було закрито від 24 лютого, оживили кортежі офіційних делегацій і гурт українських та західних журналістів. У самій залі чергувала посилена охорона, обабіч місць для сидіння гостей та журналістів стояли озброєні охоронці. Але виступи обох лідерів і їхні відповіді на питання журналістів були напрочуд теплими і розкутими.

Від збройної підтримки до продовольчої безпеки

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за візит в столицю України під час війни і в умовах загрози ракетних ударів, назвавши його виявом рішучої дипломатичної і політичної підтримки. Не менш важливою він назвав і військову та економічну допомогу уряду Канади і повідомив про двосторонні переговори зі скасування обмежень для українських експортерів та перспективи безвізового режиму для українців. "Як і 77 років тому, післявоєнне відновлення України потребує чітких амбітних рішень, співставних з історичним "планом Маршалла", - зазначив Зеленський. На тлі прогнозів зменшення виробництва збіжжя через російську війну проти України Зеленський запропонував країнам-експортерам зерна гарантувати стабільність на глобальному продовольчому ринку, "щоби більше не було цінових криз… щоби кожна країна була впевнена, що їй не загрожує голод".

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"Канада надаватиме необмежену підтримку Україні, її народу і демократії", - пообіцяв своєю чергою Джастін Трюдо. Він також пообіцяв продовжити надавати Києву озброєння, фінансові ресурси та погодився з ідеєю скасувати обмеження для українського експорту в його державу, а також розширення угоди про вільну торгівлю між державами. Трюдо зазначив, що був вражений побаченими руйнуваннями, заподіяними російськими загарбниками в Ірпені, і висловив захват мужністю українців, які успішно протистоять Росії, хоч вона значно переважає за кількістю озброєння та живої сили. Канадський прем'єр повідомив, що він особисто підняв прапор своєї держави над будівлею посольства в Києві, куди знову повертаються канадські дипломати.

Налаштованість на перемогу

Початок пресконференції Зеленського і Трюдо затримався майже на півтори години. Як пояснив Зеленський, це сталося через плідні переговори та участь обох лідерів у відеосаміті голів держав Великої сімки. Зеленський висловив окрему подяку канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за головування і організацію цієї зустрічі. "Вважаю, що такий саміт саме сьогодні за участі України є виявом того, що вільний світ налаштований не тільки захищати свободу, а й здобути перемогу, як і 77 років тому. Ми погодили спеціальну декларацію, що зафіксувала історичне значення нашої солідарності та готовність працювати разом до відновлення безпеки і сили міжнародного права для нашої країни та цілої Європи", - сказав Зеленський.

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Відповідаючи на запитання журналістів про реакцію Канади і Заходу в цілому на погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Трюдо заперечив будь-яку можливість поступок. "Хай би як брязкали зброєю в Росії, ми у Великій сімці вирішили і далі стояти на боці України, проти Путіна та його нелегального вторгнення в Україну. Жахи в Бучі, Маріуполі та інших містах лише зміцнили нашу рішучість в тому, що він має зазнати поразки в цій війні", - заявив канадський прем'єр.

Песик Патрон отримав медаль "За самовіддану службу"

Володимир Зеленський окремо відзначив канадську допомогу у навчанні та надання технологій для розмінування українських територій після їхнього звільнення від російського агресора. За участі Джастіна Трюдо він нагородив українських саперів, які використовують канадське обладнання з очищення української землі від російської вибухівки. Одним з нагороджених несподівано став широко розрекламований пресою песик Патрон, який безпомилково знаходив міни в Бучі. Коли його інструктор отримував нагороду, пес гавкнув на Трюдо. А Зеленський жартома запитав свого гостя, чи не має він чогось вибухового в собі.