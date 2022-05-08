 Трюдо у Києві: обіцянки ″необмеженої підтримки″ Україні, і не лише зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.

Джастін Трюдо (ліворуч) і Володимир Зеленський у Києві, 8 травня 2022 року

Джастін Трюдо (ліворуч) і Володимир Зеленський у Києві, 8 травня 2022 року

Попри сирени повітряної тривоги, що пролунали перед початком пресконференції президента України Володимира Зеленського і прем'єра Канади Джастіна Трюдо, вона відбувалася не в бункері, а в одній із зал церемоніальної президентської резиденції в Маріїнському палаці. Безлюдне урядове містечко, доступ до якого було закрито від 24 лютого, оживили кортежі офіційних делегацій і гурт українських та західних журналістів. У самій залі чергувала посилена охорона, обабіч місць для сидіння гостей та журналістів стояли озброєні охоронці. Але виступи обох лідерів і їхні відповіді на питання журналістів були напрочуд теплими і розкутими.

Від збройної підтримки до продовольчої безпеки

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за візит в столицю України під час війни і в умовах загрози ракетних ударів, назвавши його виявом рішучої дипломатичної і політичної підтримки. Не менш важливою він назвав і військову та економічну допомогу уряду Канади і повідомив про двосторонні переговори зі скасування обмежень для українських експортерів та перспективи безвізового режиму для українців. "Як і 77 років тому, післявоєнне відновлення України потребує чітких амбітних рішень, співставних з історичним "планом Маршалла", - зазначив Зеленський. На тлі прогнозів зменшення виробництва збіжжя через російську війну проти України Зеленський запропонував країнам-експортерам зерна гарантувати стабільність на глобальному продовольчому ринку, "щоби більше не було цінових криз… щоби кожна країна була впевнена, що їй не загрожує голод". 

Читайте також: Лідери G7: Путін не повинен виграти війну проти України

"Канада надаватиме необмежену підтримку Україні, її народу і демократії", - пообіцяв своєю чергою Джастін Трюдо. Він також пообіцяв продовжити надавати Києву озброєння, фінансові ресурси та погодився з ідеєю скасувати обмеження для українського експорту в його державу, а також розширення угоди про вільну торгівлю між державами. Трюдо зазначив, що був вражений побаченими руйнуваннями, заподіяними російськими загарбниками в Ірпені, і висловив захват мужністю українців, які успішно протистоять Росії, хоч вона значно переважає за кількістю озброєння та живої сили. Канадський прем'єр повідомив, що він особисто підняв прапор своєї держави над будівлею посольства в Києві, куди знову повертаються канадські дипломати.

Налаштованість на перемогу

Початок пресконференції Зеленського і Трюдо затримався майже на півтори години. Як пояснив Зеленський, це сталося через плідні переговори та участь обох лідерів у відеосаміті голів держав Великої сімки. Зеленський висловив окрему подяку канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за головування і організацію цієї зустрічі. "Вважаю, що такий саміт саме сьогодні за участі України є виявом того, що вільний світ налаштований не тільки захищати свободу, а й здобути перемогу, як і 77 років тому. Ми погодили спеціальну декларацію, що зафіксувала історичне значення нашої солідарності та готовність працювати разом до відновлення безпеки і сили міжнародного права для нашої країни та цілої Європи", - сказав Зеленський. 

Читайте також: США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

Відповідаючи на запитання журналістів про реакцію Канади і Заходу в цілому на погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Трюдо заперечив будь-яку можливість поступок. "Хай би як брязкали зброєю в Росії, ми у Великій сімці вирішили і далі стояти на боці України, проти Путіна та його нелегального вторгнення в Україну. Жахи в Бучі, Маріуполі та інших містах лише зміцнили нашу рішучість в тому, що він має зазнати поразки в цій війні", - заявив канадський прем'єр. 

Песик Патрон отримав медаль За самовіддану службу

Песик Патрон отримав медаль "За самовіддану службу"

Володимир Зеленський окремо відзначив канадську допомогу у навчанні та надання технологій для розмінування українських територій після їхнього звільнення від російського агресора. За участі Джастіна Трюдо він нагородив українських саперів, які використовують канадське обладнання з очищення української землі від російської вибухівки. Одним з нагороджених несподівано став широко розрекламований пресою песик Патрон, який безпомилково знаходив міни в Бучі. Коли його інструктор отримував нагороду, пес гавкнув на Трюдо. А Зеленський жартома запитав свого гостя, чи не має він чогось вибухового в собі.

  • Berlin | Gedenken an das Endes zweiten Weltkrieg - Ukrainische Flagge

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    У Берліні обмежили демонстрацію українських і російських прапорів

    Проукраїнські демонстранти в Берліні розгорнули величезний прапор України перед меморіалом радянським воїнам у районі Тіргартен. Напередодні місцева влада Берліна заборонила демонструвати у 15 меморіальних місцях російські прапори та будь-яку символіку, яка прославляє війну. Але водночас обмежили використання українських прапорів.

  • Berlin | Gedenken an das Endes zweiten Weltkrieg - Ukrainische Flagge

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Поліція згорнула стяг України

    Берлінська поліція вимагала згорнути прапор України. Поліцейським здалося, що активісти роблять це надто повільно. Поліцейські самі згорнули жовто-синій стяг, передає кореспондент DW з місця подій.

  • Berlin | Gedenken an das Endes zweiten Weltkrieg

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Посол України поклав вінок до меморіалу радянських воїнів у Берліні

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник поклав вінок до меморіалу загиблих радянських воїнів у берлінському Тіргартені. Там зібралися як проукраїнські, так і проросійські жителі міста. Одні скандували: "Мельник, йди!", інші перебивали їх українськими піснями, повідомляє агентство dpa. Багато хто з присутніх був одягнений у жовто-сині барви.

  • Berlin | Gedenken an das Endes zweiten Weltkrieg

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Покладання квітів у Берліні

    Покласти квіти до меморіалу в Берліні прийшли не тільки дипломати, а й інші охочі.

  • München | Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Велика хода проти війни в Мюнхені

    Проукраїнські активісти в Мюнхені влаштували велику ходу проти російської війни в Україні.

  • München | Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Свиню "до Гааги!"

    Активіст у Мюнхені тримає в руках плакат із зображенням свині та словами "до Гааги!"

  • München | Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    "Путіна - до суду"

    Активістка в Мюнхені тримає в руках опудало, яке зображує президента РФ Володимира Путіна у робі в'язня. Вона вимагає віддати Путіна під суд у Гаазі.

  • Deutschland | Ukraine-Krieg - Pro-russischer Autokorso in Köln

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Проросійська акція в Кельні

    У Кельні 8 травня організували автопробіг під російськими прапорами. Організатори заявляли напередодні про тисячу учасників.

  • Deutschland | Ukraine-Krieg - Pro-russischer Autokorso in Köln

    "Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

    Проукраїнська акція в Кельні

    Проукраїнські активісти в Кельні вийшли з прапорами України та плакатами. Вони провели демонстрацію під час старту проросійського автопробігу. Пізніше в Кельні відбулася масштабна проукраїнська "Хода націй".

    Автор: Аніта Вінкельмаєр


Реклама

Докладно

Завод Азовсталь знаходиться під постійними обстрілами росіян

Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль

Війна, яку розв'язала РФ, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні.  

1000 гривень, купюра

Кредити і війна: як впоратися з боргами перед банками

Хоча банки і пообіцяли не нараховувати українцям пеню через затримки з поверненням кредитів, проблема лишається.  