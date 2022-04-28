РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

Ввечері у четвер, 28 квітня, Росія завдала ракетних ударів по Києву. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі", - написав він. За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, удар був нанесений РФ по центру Києва. За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, вибухи пролунали в районі Лук'янівка - житловому районі поблизу центру столиці.

Згодом Кличко уточнив, що одна з ракет влучила в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники виводили жителів з будівлі, медики госпіталізували трьох постраждалих. Натомість Геращенко повідомив, що кількість поранених зросла до шести.

За його словами, удар був нанесений з території анексованого Росією Криму. Ще одну ракету, направлену на Київ, вдалось перехопити протиповітряній обороні, додав Геращенко. "Російські виродки змінили тактику. Вони запускають відразу три ракети по одній цілі одночасно щоби їх було складно збити. Ми вже не просимо НАТО закрити небо. Але дайте нам потужні системи ППО, які дозволять нам збивати крилаті ракети та літаки російських мерзотників", - написав він у Telegram.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що у Київ ввечері полетіли п'ять російських ракет.

Удар по Києву під час візиту генсека ООН і прем'єра Болгарії

Гутерріш і Зеленський у Києві 28 квітня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія вразила Київ крилатими ракетами під час візиту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова. "Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - написав він у Twitter.

Зеленський у відеозверненні наголосив, що вважає це "намаганням російського керівництва принизити ООН і все, що ця організація уособлює".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив: "Ще позавчора Антоніу Гутерріш сидів за довгим столом у Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи. Листівка з Москви?". Тим часом сам керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Росію потрібно позбавити права вето в Раді безпеки ООН.