Генсек ООН приїде до Києва з Москви

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідає Україну з візитом після поїздки до Росії, повідомляється на сайті ООН.

28 квітня він проведе зустрічі в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і президентом України Володимиром Зеленським. Також генсек зустрінеться зі співробітниками агенцій ООН, щоб обговорити розширення гуманітарної допомоги Україні.

Перед цим, 26 квітня, Гутерріша приймуть в Москві. Генсек зустрінеться з російськими міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним. "Він сподівається поговорити про те, що можна зробити, щоби терміново встановити мир в Україні", - повідомляється на сайті ООН.

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Посол присоромив ООН за заяву щодо РФ

Гутерріш сам запросив у Росії та України організувати його візити для зустрічей з Путіним і Зеленським. Таким чином він хоче докласти зусиль до досягнення довгострокового перемир'я між країнами.

У відповідь постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вказав секретаріату генсека на недостовірне твердження в зверненні, зокрема про те, що Росія є однією з засновниць організації. "Ой. Який ляп! Давайте запам’ятаємо: ні Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, яка зберегла своє міністерство закордонних справ у 1945 році, ні РФ не була присутня у Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс (речника генсека ООН - Ред.) Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР у Сан-Франциско, я назву це підробкою. РФ не є членом-засновником!", - написав він у Twitter. Кислиця також додав, що надалі секретаріату ООН не слід "осоромлюватись", використавши англійською слово співзвучне з прізвищем Путін.

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Активізація дипломатії в Києві

Після початку війни в Україну з візитами приїжджали, зокрема, очільники Європейської комісії та Європейської ради, верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ, президенти Польщі та країн Балтії, прем'єр-міністри Великобританії, Іспанії, Данії, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії. Тим часом президент США Джо Байден поки не приймає запрошення відвідати Київ.

Станом на 23 квітня у Києві відновили роботу посольства 21 іноземної країни. Серед інших, до української столиці повернулись посольства Святого престолу, Європейського Союзу, Польщі, країн Балтії, Молдови, Словенії, Чехії, Італії, Франції, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Ірану. Тим часом американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела пише, що США поки не планують повертати посольство до Києва, остерігаючись ракетних ударів з боку РФ.