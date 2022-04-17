Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну

Володимир Зеленський закликає президента США Джо Байдена відвідати Україну. "Я думаю, як лідер Сполучених Штатів він має приїхати і побачити це", - сказав президент України в інтерв'ю CNN, оприлюдненому у неділю, 17 квітня. Звісно, це рішення Байдена, зауважив Зеленський, і залежить від безпекової ситуації. Але він виходить з того, що Байден прибуде до України.

"Я тієї ж думки, що і президент Байден, - пояснив Зеленський. - Погляньте, що сталось у Бучі. Однозначно, що це навіть не війна, це геноцид. Вони просто вбивали людей. Не солдатів, а людей".

Український президент додав, що минулого тижня він говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і хоче, щоби той відвідав Україну, щоб побачити звірства на власні очі. Як відомо, Макрон вважає, що заяви у бік Росії про геноцид можуть спровокувати ескалацію.

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"Зброї буде мало завжди"

Щодо військової допомоги CША, то у розмові з CNN Зеленський заявив, що її "ніколи не буде достатньо". Україні завжди буде потрібно більше, ніж вона має, додав український президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, зважаючи на високі політичні візити останнього часу до Києва, не виключив відвідання України високим представником США. На припущення американських ЗМІ, Україну найближчим часом можуть відвідати або глава Пентагону, або очільник Державного департаменту.

За час війни Росії проти України США уже поставили Києву або пообіцяли йому військової допомоги на суму 2,5 мільярда доларів, нагадує dpa.