Джо Байден вважає геноцидом дії Росії в Україні

Президент США Джо Байден закинув президенту Росії Володимиру Путіну скоєння геноциду в Україні. "Твій сімейний бюджет, твоя можливість заправляти авто - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи якийсь диктатор оголошує війну або вчиняє геноцид за пів світу звідси", - заявив Байден у штаті Айова у вівторок, 12 квітня, цитує агенція AFP.

Згодом Байден підтвердив, що вважає геноцидом дії російських військ в Україні. "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що Путін просто намагається знищити ідею того, щоб бути у змозі бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він, цитує Reuters. Він повідомив, що уряд США доручить юристам вирішити на міжнародному рівні, чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом.

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Раніше Байден неодноразово заявляв, що вважає Путіна воєнним злочинцем, але жодного разу не вживав термін "геноцид" щодо дій військ РФ під час війни в Україні.